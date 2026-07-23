[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김규정 한국투자증권 부동산전문위원, 박연미 경제평론가
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● 이슈대담
박연미 / 경제평론가
"보유세, 차등 적용될 듯…재산세 내는 달 '보유세 3배' 발언도"
"'대출 규제 완화' 원하는 시민 많지만…토론 내용은 거리 멀어"
"대출 관련 규제 완화 가능성 낮아…오히려 강화 가능성"
김규정 / 한국투자증권 부동산전문위원
"'보유세 강화' 발언 많아…차등 적용 규제 강화안 나올 듯"
"대출 공급·세제 구상 기대했는데…토론자 의견 청취에 그쳐"
"대출 규제 완화·공급 확대 등 정부 정책 예측하긴 어려워"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[이슈대담] "보유세 3배 올려야" "전세 대출이 집값 폭등 주원인"…부동산 대출 규제·세제 개편 전망은?
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