뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

영, 중동 확전 우려 속 이란 주재 외교관 일시 철수

곽상은 기자
작성 2026.07.23 15:13 조회수
영, 중동 확전 우려 속 이란 주재 외교관 일시 철수
▲ 영국 국기

영국 정부가 미국과 이란의 교전이 격화됨에 따라 이란 주재 외교 직원들을 일시적으로 철수했습니다.

독일 dpa 통신 등에 따르면 영국 외무부 산하 영연방 개발사무소(FCDO)는 현지시간 22일 밤 성명을 통해 "보안 상황 때문에 이란 주재 영국 직원들을 일시 철수시켰다"고 밝혔습니다.

영국 정부는 이란 현지 외교 직원들을 철수시켰지만, 대사관 업무는 원격으로 계속하고 있습니다.

영연방 개발사무소는 또 영국 국적자나 영국과 이란을 오가면서 거주하는 사람은 체포, 심문, 구금 등 위험에 직면해 있다면서 이란 여행을 전면 자제할 것을 권고했습니다.

영국 정부는 올해 2월 미국-이스라엘과 이란 간 전쟁이 발발하기 직전에도 비슷한 조치를 취한 바 있습니다.

미군은 이란이 호르무즈 해협을 지나는 상선을 공격했다는 이유로 12일째 이란을 공습했고, 이란도 중동 지역 미군 시설을 공격하며 맞대응해 양국 간 긴장이 고조되고 있습니다.

도널드 트럼프 미 대통령은 중동 지역에 전투기와 미사일, 의무 인력 등을 대거 증강 배치하도록 하는 등 이란 전쟁을 확대하는 방안을 검토하는 것으로 알려졌습니다.
 
(사진=게티이미지)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지