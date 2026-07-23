미 폭격기 '중동 작전' 경계 태세…트럼프 '확전 카드' 추가

▲ 미군 F-16 전투기

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁을 확대하는 방안을 검토함에 따라 미군이 중동 지역에 전투기와 미사일, 의무 인력 등을 대거 증강 배치하고 있다고 월스트리트저널이 보도했습니다.신문은 22일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 최근 일주일 사이 미국 본토 기지에 주둔하던 특수작전부대가 중동으로 이동했으며, 전투기 편대도 중동 각지에 전진 배치됐다고 전했습니다.미국은 독일 슈팡달렘 기지의 F-16 전투기와 영국 레이컨히스 기지의 F-35 전투기, 공중급유기 등을 중동에 배치한 것으로 전해졌습니다.이들 전력은 요르단과 이스라엘에 배치될 가능성이 큰 것으로 관측됩니다.미국과 영국 기지의 폭격기들은 작전 확대에 대비해 고도의 경계 태세를 유지하고 있습니다.이와 함께 독일 란트슈툴 지역 의료센터에는 최근 150명 넘는 의무 인력이 추가 배치됐습니다.이 병원은 중동 지역에서 다친 미군을 치료하는 핵심 의료시설입니다.이번 전력 증원은 최근 요르단 내 미군 기지가 이란의 공격을 받아 미군 3명이 사망하고, 이라크에서 이란 드론 불발탄 처리 작업 중이던 미군 1명이 숨진 이후 이뤄졌습니다.트럼프 대통령은 "이란이 미군을 살해할 때마다 그 몇 배의 대가를 치르게 될 것"이라고 경고한 바 있습니다.미 중부사령관과 특수작전사령관을 지내고 퇴역한 조셉 보텔은 "병력 증강 자체가 반드시 대규모 군사작전으로 이어지는 것은 아니다"라며 "핵심은 대통령과 국방장관에게 최대한의 유연성과 다양한 선택지를 제공하는 것"이라고 설명했습니다.미군은 호르무즈 해협 통제권을 주장하며 선박을 공격하는 이란을 향해 12일째 공습을 이어가고 있습니다.이란도 중동 내 미군 기지를 타격하면서 보복의 악순환이 이어지고 있습니다.(사진=미군 중부사령부 제공, 연합뉴스)