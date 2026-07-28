[비디오머그] AI 거품론 진실은? 구글 리더가 밝히는 AI 투자 전략과 비즈니스 생존법
천문학적인 AI 데이터센터 투자 비용을 둘러싸고 '거품론'과 '생산성 혁신'이라는 의견이 팽팽히 맞서고 있습니다. 구글 코리아 윤구 사장과 구글 클라우드 코리아 루스 선 사장이 직접 출연해 AI 투자의 타당성과 구글만의 독보적인 AI 경쟁력(TPU, 제미나이 등)에 대한 솔직한 인사이트를 전합니다. 변화하지 않으면 도태되는 AI 시대, 기업과 개인에게 '평생에 단 한 번뿐인 기회'가 될 AI 활용 및 비즈니스 전환 전략을 영상에서 확인해보세요.
(취재 : 박재현, 영상취재 : 박현철, 편집 : 김인선, 디자인 : 안준석, 도움 : 이미선, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)
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