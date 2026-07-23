[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…"똘똘한 한 채가 심각한 문제 야기"

1. 이재명 대통령 부동산 정책 국민 대토론회에서 "똘똘한 한 채가 우리 사회의 심각한 문제를 야기해 왔다. 효율적으로 투기할 수 있는 기회를 만든 게 있다"고 지적했습니다. 이 대통령은 이른바 똘똘한 채에 대한 강력한 규제가 필요하다는 충남대 정세은 교수의 제안과 관련해서 정책 당국자의 의도는 1가구 1주택을 존중하고 보호하자는 것이었는데 비싸든, 싸든 똑같이 취급하다 보니 한 채를 사서 투자 이익을 누리게 된 것이라고 말했습니다. 그러면서 거주용이냐, 투자·투기용이냐를 구분하지 않으니 그 작은 구멍에서 엄청난 일이 벌어진 거라며 초고가 주택에 어느 정도의 세부담이 있어야 할지 얘기를 해봐야 한다고 덧붙였습니다.



2. 국민 참정권 침해 진상 규명을 위한 검경 합동수사본부가 오늘(23일) 오전 경기도 과천의 중앙선거관리위원회와 송파구, 강남구, 서초구 선관위위원회를 압수수색하고 있습니다. 합수본은 지난 6월 3일 지방선거에서 중앙선관위와 경기도 선관위 관계자들이 투표율을 허위로 입력한 정황을 포착했다고 밝혔습니다. 지역 투표소 관리를 담당한 선관위 실무자급 직원들이 투표자 수를 잘못 입력한 실수를 은폐하기 위해서 전산상 통계 수치를 임의로 수정한 정황이 있다는 겁니다. 합수본은 오 입력 시 상부에 즉각 보고하고 결재를 받아 수치를 수정해야 하는 절차를 무시한 채 실무자가 임의로 숫자를 바꾸는 방식으로 통계를 조작한 것으로 의심하고 있습니다.



3. 오늘 오전 8시 반쯤 경북 경산시 사동 한 아파트 관리사무소에서 입주민 방화로 폭발과 화재가 일어났습니다. 방화 용의자인 70대 남성을 포함해서 주민 8명이 다쳤습니다. 불이 난 관리사무소에서는 오늘 아침 관리 규약 문제를 논의하는 회의가 예정돼 있었는데 입주민인 70대 A 씨가 인화 물질을 뿌리고 불을 지른 것으로 경찰은 파악하고 있습니다. A 씨는 평소 아파트 관리비 집행 문제를 놓고 관리사무소 측과 갈등을 빚어온 것으로 전해졌습니다. A 씨는 범행 직후 현장 근처를 배회하다가 경찰에 붙잡혔습니다.



4. 미국과 이란의 무력 충돌로 중동 지역의 긴장이 다시 고조되고 있는 가운데 사우디아라비아 남서부 홍해 해역에서 사우디 국적의 유조선 2척이 공격을 받았습니다. 사우디 선박에 대해서 해상 봉쇄를 선언한 예멘의 후티 반군은 이번 공격이 자신들의 소행이라고 주장했습니다. 후티의 주장이 사실로 확인된다면 이번 사건은 봉쇄 선언 이후 처음으로 선박을 직접 타격한 사례가 됩니다.