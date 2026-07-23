오세훈, 정치자금법 위반 1심 벌금 1,000만 원 선고…'시장직 박탈 위기' 맞닥뜨린 이유 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



시장직 박탈 위기: 서울중앙지법 1심 재판부는 오세훈 서울시장에 대해 명태균 씨 관련 여론조사 비용 대납(정치자금법 위반) 혐의 중 5건(2,100만 원)을 유죄로 인정해 벌금 1,000만 원을 선고했습니다.



법적 선례와 국제 기준: 후보 본인 계좌로 돈이 들어오지 않았더라도 제3자가 비용을 대신 부담하면 불법 기부로 보는 '현물기부(In-kind contribution)' 원칙이 법원에서 적용됐습니다.



사법 및 정치적 파장: 김건희 특검법의 신속재판 규정에 따라 이르면 2027년 1월 전후로 대법원 확정판결이 나올 예정이며, 벌금 100만 원 이상 확정 시 시장직이 자동 박탈됩니다.

1. "왜 여론조사가 불법이 되나요?" 핵심은 '돈의 흐름'

2. 법은 왜 '대신 내준 돈'도 불법으로 보나?

3. "명태균 진술만으로?" 법원이 본 간접 증거들

4. 10건 중 5건만 유죄? 법원이 선을 그은 이유

5. 벌금 1000만 원, 왜 이 숫자가 치명적인가?

6. "여론조사는 그냥 정보 아닌가요?" 학계가 말하는 진실

7. 국제 비교: 다른 나라들은 어떻게 보나?

8. OECD가 본 한국 정치자금 제도: "규정은 있는데 실행이 약하다"

9. 오세훈은 왜 "납득할 수 없다"고 하나?

10. 항소심의 관전 포인트: 5건이 유지될까, 0건이 될까?

Deep Dive Q&A

벌금 1,000만 원. 이 숫자가 왜 중요할까요? 오세훈 서울시장이 지금 당장 시장직을 잃는 건 아니지만, 이 판결이 대법원에서 확정되는 순간 시장직은 자동으로 박탈됩니다. 2021년 서울시장 보궐선거를 앞두고 정치 브로커 명태균 씨로부터 여론조사 결과를 전달받고, 그 비용 3,300만 원을 후원자에게 대신 내게 한 혐의에서 법원은 5건, 2,100만 원을 유죄로 인정했습니다. 오 시장은 "천하의 거짓말쟁이 명태균의 진술만으로 유죄가 나왔다"며 항소를 예고했지만, 법원은 국회의원과 시장을 역임하며 법을 잘 알면서도 범행을 주도했다고 단죄했습니다.사건의 본질은 여론조사 자체가 아닙니다. 문제는 누가 비용을 냈느냐입니다. 법원은 오 시장이 2021년 1월 20일 당시 비서실장이던 강철원 전 부시장과 함께 명씨를 만나 여론조사를 의뢰했다고 판단했습니다. 당시 오 시장은 국민의힘 경선에서 나경원 후보에게 밀리던 상황이었죠. 법원은 "불리한 경선 상황을 극복하기 위해 명씨에게 여론조사를 의뢰했다"고 봤습니다. 오 시장의 오랜 후원자인 사업가 김한정 씨가 명씨에게 직접 돈을 보냈습니다. 2021년 2월 1일 1,000만 원, 이후 추가 송금. 법원은 이 돈을 단순 호의가 아니라 여론조사 비용 대납으로 판단했습니다.한국 정치자금법은 매우 넓게 정치자금을 정의합니다. 돈이 후보 본인 계좌로 들어오지 않아도, 제3자가 정치활동 비용을 대신 부담하면 이것도 기부로 봅니다. 정치자금법 취지상 정치활동에 소요되는 비용을 제3자가 부담하거나 이익을 제공하는 행위를 명시적으로 규제합니다. 즉, 후보가 직접 돈을 받지 않아도, 누군가 후보를 위해 비용을 처리해주면 그 자체가 불법 정치자금입니다.미국 연방선거위원회(FEC)도 비슷합니다. 여론조사 결과를 무상으로 제공하면 현물기부(in-kind contribution)로 봅니다. 영국 선거위원회도 후보가 무료·할인가로 서비스를 받으면 상업적 가격(commercial rate)으로 평가해 신고 대상으로 봅니다. 국제 비교법상 이 논리는 매우 보편적입니다.오 시장은 "직접 증거가 없다"고 주장했지만, 법원은 달리 봤습니다. 법원이 주목한 건 타이밍과 행동 패턴입니다. 명씨가 운영하던 미래한국연구소는 자금 부족으로 활동을 중단했었는데, 오 시장과 명씨가 만난 직후 갑자기 업무를 재개하고 서울시장 후보 여론조사를 진행했습니다. 또 법원은 "여론조사 결과가 오 시장에게 불리하게 나오자 오 시장 측이 항의해서 공표를 2월 15일까지 늦췄다"고 판단했습니다. 공표를 최대한 늦춰 부정적 효과를 최소화하려 했다는 겁니다. 법원은 오 시장이 의뢰한 여론조사가 아니라면 공표를 미룰 이유가 없었을 것이라는 취지로 판단했습니다. 즉, 행동 자체가 의뢰자임을 방증한다는 논리입니다.특검은 총 10차례 여론조사(공표 3회·비공표 7회), 비용 3,300만 원 전체를 정치자금법 위반이라고 봤지만, 법원은 이 중 5건, 2,100만 원만 유죄로 인정했습니다. 왜일까요? 법원은 "나머지 5건은 오 시장이 의뢰했다고 단정하기 어렵다"고 판단했습니다. 즉, 명씨가 일방적으로 제공했을 가능성을 배제할 수 없다는 겁니다. 이 부분은 중요합니다.같은 명태균 관련 사건이지만, 김건희 여사의 1·2심 재판부는 "명씨가 일방적으로 제공한 여론조사는 불법 정치자금이 아니다"며 무죄를 선고했습니다. 반면 윤석열 전 대통령 1심 재판부는 "묵시적 합의만 있어도 불법"이라고 봤죠. 오 시장 사건 1심은 그 중간입니다. 명시적 의뢰나 묵시적 합의가 있었다고 볼 수 있는 조사만 유죄로 본 겁니다.벌금 100만 원. 이 임계치가 오 시장의 운명을 가릅니다. 공직선거법은 정치자금법 위반으로 벌금 100만 원 이상이 확정되면 당선 무효라고 규정합니다. 현직 공직자는 자동으로 직위를 잃습니다. 오 시장은 벌금 1,000만 원을 선고받았으니, 이 형이 대법원에서 확정되면 시장직을 박탈당합니다.그런데 여기서 중요한 게 시간입니다. 이 사건은 김건희 특검법의 신속재판 규정이 적용됩니다. 1심은 6개월 내, 2·3심은 각 3개월 내 선고. 즉, 이르면 2027년 1월 전후로 대법원 최종 판결이 나올 가능성이 큽니다. 오 시장은 그때까지는 시장직을 유지하지만, 중대한 사법 리스크를 안고 정치 행보를 이어가야 합니다.여론조사는 단순 참고자료가 아닙니다. 미국 학술지 Public Opinion Quarterly에 실린 Tenpas & McCann(2007)의 연구("Testing the permanence of the permanent campaign: An analysis of presidential polling expenditures, 1977–2002")에 따르면, 미국 대통령들의 내부 여론조사 지출은 재선 캠페인이 치열해질수록 급증하는 경향을 보였습니다. 여론조사는 정치적 의사결정과 선거 전략의 핵심 투자 대상이라는 겁니다.즉, 내부 여론조사는 자원 배분·메시지 테스트·경쟁 구도 판단에 쓰이는 고가의 전략 상품입니다. 그래서 미국 FEC는 여론조사 결과를 명백한 현물기부로 봅니다. 한국 법원도 같은 논리입니다. 여론조사는 경제적 가치와 전략적 효용을 가진 서비스이고, 이를 무상으로 받으면 불법 정치자금이라는 겁니다.한국만 유난히 엄격한 걸까요? 아닙니다. 미국 FEC는 여론조사 등 제3자 제공 서비스를 현물기부로 규정하고 있으며, 영국 선거위원회는 후보에게 무료로 제공된 서비스를 상업적 가격(commercial rate)으로 평가해 보고하도록 합니다. 캐나다 선거관리기관(Elections Canada)도 선거기간 중 받은 조사 자료(survey/research data)는 선거비용이라고 설명합니다.즉, 한국의 "여론조사비 대납 = 불법 정치자금" 논리는 국제적으로 특이한 억지가 아니라, 선거용 데이터와 서비스에도 시장가치가 있고, 이를 우회 제공받으면 회계상 포착해야 한다는 보편 원칙입니다.한국 제도는 원래 약한가? OECD Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026 한국 보고서는 이렇게 평가합니다. 한국은 정치자금 규정(regulation) 측면에서 70%를 충족했지만, 실행(practice) 측면에서는 43%로 OECD 평균(76%, 58%)보다 낮습니다. 특히 상세 재정보고의 공개, 감사·조사·제재의 투명성에 한계가 있다고 지적됩니다.즉, 한국은 법은 있는데 실무 공개·감시의 촘촘함이 부족합니다. 이번 사건은 바로 그 취약점을 드러낸 사례입니다. 비공표 여론조사, 중간 전달자, 후원자 대납이 결합하면서, 비용 귀속과 책임선이 흐려지는 회색지대가 생긴 겁니다. OECD는 정치자금 위험이 주로 직접 뇌물보다 우회적 영향력 제공(undue influence)에서 발생한다고 지적합니다. 바로 이번 사건의 구조입니다.오 시장의 반론입니다. 그는 선고 직후 이렇게 말했습니다. "천하의 거짓말쟁이 명태균의 진술과 간접 증거만을 증거로, 전혀 직접 증거가 없는 상태에서 추론을 가지고 선고가 나왔다." 오 시장은 명씨에게 여론조사를 의뢰한 적도, 결과를 직접 받아본 적도, 김씨가 명씨에게 돈을 준 사실도 몰랐다는 입장입니다.후원자 김씨도 "명씨에게 준 돈은 윤석열 전 대통령과 친분이 있는 명씨에게 오 시장을 잘 보이게 하려던 것"이지 여론조사 비용이 아니었다고 증언했습니다. 그러나 법원은 이를 받아들이지 않았습니다. 법원은 "김씨가 명씨나 강 전 부시장을 전혀 알지 못했던 상태로 보이는 만큼, 오 시장의 부탁이 없었다면 명씨에게 금품을 보낼 이유가 없었을 것"이라고 판단했습니다. 즉, 상식적 추론이 오 시장에게 불리하게 작용한 겁니다.항소심에서 무엇이 바뀔 수 있을까요?첫째, 5건 중 몇 건이 유죄로 유지되느냐입니다. 법원이 인정한 5건도 직접 증거가 아니라 정황 증거 기반입니다. 항소심에서 이 정황들이 뒤집히면 유죄 건수가 줄어들 수 있습니다.둘째, 묵시적 합의의 기준입니다. 윤석열 전 대통령 1심은 "묵시적 합의만 있어도 불법"이라고 봤지만, 김건희 여사 1·2심은 "일방 제공은 불법 아니다"라고 봤습니다. 오 시장 항소심이 어느 쪽 논리를 따르느냐에 따라 결론이 달라질 수 있습니다.셋째, 김한정 씨의 송금 목적입니다. 김씨가 "명씨를 도와주려고 냈다"는 증언이 얼마나 설득력 있는지가 핵심입니다.넷째, 공표 지연의 의미입니다. 법원은 "공표를 늦춘 것이 의뢰자라는 증거"라고 봤지만, 오 시장 측은 "단순 조율"이라고 반박할 수 있습니다.결국 관건은 이 정황 증거들이 항소심에서도 버티느냐입니다. 판결 확정까지, 오 시장의 시장직은 '조건부 유지' 상태로 남게 됐습니다.A1. 한국 정치자금법 및 국제 기준(미국 FEC, 영국 선거위원회 등)은 정치 활동에 드는 비용을 제3자가 대신 부담해 주는 행위 역시 '현물 기부(In-kind contribution)'나 불법 정치자금으로 규정합니다. 여론조사와 같은 전략 데이터는 명확한 경제적·전략적 가치를 지닌 서비스이므로, 비용 대납 자체가 법적 처벌 대상이 됩니다.A2. 공직선거법 및 정치자금법상 당선인이 정치자금법 위반으로 벌금 100만 원 이상 형을 확정받으면 당선 무효가 되어 시장직을 자동으로 박탈당합니다. 1심에서 선고된 벌금 1,000만 원이 대법원에서 유지될 경우 시장직 상실은 물론 향후 일정 기간 피선거권도 제한됩니다.A3. 직접 증거가 없는 상태에서 인정된 '정황 증거'의 신뢰성, 그리고 여론조사 의뢰에 대한 '묵시적 합의'를 어디까지 불법으로 인정할 것인가가 최대 쟁점입니다. 또한 후원자 김한정 씨가 명태균 씨에게 송금한 돈의 실제 목적과 성격을 재판부가 어떻게 해석하느냐에 따라 판결이 달라질 수 있습니다.