중국 배우 탕웨이, 한국 영화감독 김태용 부부가 아들을 낳았다.
탕웨이는 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 네 식구가 손을 잡고 찍은 사진을 공개했다. 딸 '썸머'의 시점으로 "우리 네 식구가 곧 가족 여행을 간다"는 글을 올려 둘째 출산을 알렸다. 현지 소속사 측은 태어난 둘째가 아들이라고 밝혔다. 탕웨이는 임신 기간 태아를 '망아지'라는 애칭으로 불러왔다.
탕웨이의 임신 소식은 올해 4월 중국 상하이에서 열린 한 브랜드 행사에 참석하면서 불거졌다. 당시 복부가 나온 이른바 'D라인'으로 시선을 모았다.
이후 탕웨이는 자신의 SNS에 "정말 깜짝 놀랐고 매우 기쁘다"며 "우리 집에 또 다른 망아지가 더 생기게 돼 모두가 기대하고 있다"며 둘째 임신 소식을 직접 전했다.
둘째 임신과 출산은 47살이라는 산모의 나이 때문에 더욱 주목받았다. 중화권은 물론 국내에서도 탕웨이의 둘째 출산에 축하 메시지가 쏟아지고 있다.
두 사람은 영화 '만추'(2011)의 감독과 배우로 만나 2014년 7월 결혼했다. 2016년 첫딸 '썸머'를 품에 안았다. 지난 2024년 6월에는 김태용 감독이 연출하고 탕웨이가 주연을 맡은 영화 '원더랜드'가 개봉하기도 했다.
(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
탕웨이, 47세에 득남…김태용 감독과 결혼 12년 만
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