탕웨이, 47세에 득남…김태용 감독과 결혼 12년 만

중국 배우 탕웨이, 한국 영화감독 김태용 부부가 아들을 낳았다.



탕웨이는 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 네 식구가 손을 잡고 찍은 사진을 공개했다. 딸 '썸머'의 시점으로 "우리 네 식구가 곧 가족 여행을 간다"는 글을 올려 둘째 출산을 알렸다. 현지 소속사 측은 태어난 둘째가 아들이라고 밝혔다. 탕웨이는 임신 기간 태아를 '망아지'라는 애칭으로 불러왔다.



탕웨이의 임신 소식은 올해 4월 중국 상하이에서 열린 한 브랜드 행사에 참석하면서 불거졌다. 당시 복부가 나온 이른바 'D라인'으로 시선을 모았다.



이후 탕웨이는 자신의 SNS에 "정말 깜짝 놀랐고 매우 기쁘다"며 "우리 집에 또 다른 망아지가 더 생기게 돼 모두가 기대하고 있다"며 둘째 임신 소식을 직접 전했다.



둘째 임신과 출산은 47살이라는 산모의 나이 때문에 더욱 주목받았다. 중화권은 물론 국내에서도 탕웨이의 둘째 출산에 축하 메시지가 쏟아지고 있다.



두 사람은 영화 '만추'(2011)의 감독과 배우로 만나 2014년 7월 결혼했다. 2016년 첫딸 '썸머'를 품에 안았다. 지난 2024년 6월에는 김태용 감독이 연출하고 탕웨이가 주연을 맡은 영화 '원더랜드'가 개봉하기도 했다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)