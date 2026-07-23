박은빈, 어느덧 데뷔 30주년…9월 팬 콘서트 개최

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배우 박은빈이 데뷔 30주년을 맞이해 팬들과 특별한 순간을 함께 나눈다.23일 소속사 나무엑터스는 오는 9월 5일 오후 5시 서울 KBS 아레나에서 '2026 박은빈 FAN CONCERT <은빈노트: EUN-iverse>'(이하 '은빈노트: 은니버스')를 개최한다고 밝혔다.이번 공연 타이틀 '은빈노트: 은니버스'는 박은빈(EUN BIN)과 유니버스(Universe)를 결합한 명칭이다. 아역 시절부터 지금까지 배우로서 걸어온 시간과 앞으로 써 내려갈 새로운 여정을 비롯해 그동안 연기한 캐릭터, 음악, 그리고 팬들과 쌓아온 소중한 추억들이 모여 완성된 박은빈만의 우주를 의미한다.공개된 포스터 속 박은빈은 'EUNiverse'가 새겨진 별을 안고 몽환적인 눈빛으로 자신만의 신비로운 우주를 연출해 눈길을 사로잡는다.소속사는 "박은빈이 배우로서 특별한 의미를 지닌 해를 맞아 팬 콘서트를 열고 팬들을 만난다. 특히 이번 공연에서는 처음으로 선보이는 무대와 색다른 매력을 만나보실 수 있을 것"이라며 "1년 만의 공연인 만큼 바쁜 일정 속에서도 준비에 최선을 다하고 있다"고 전했다.이어 "데뷔 이후 쉼 없이 걸어온 시간과 연기를 향한 변함없는 열정, 한결같은 성실함으로 많은 사랑을 받아온 박은빈과 팬 여러분 모두에게 오래도록 기억에 남는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다"라고 덧붙였다.박은빈의 팬 콘서트는 서울 공연을 시작으로 타이베이, 일본 도쿄, 오사카로 이어지며 글로벌 팬들을 찾아갈 예정이다. 서울 공연의 예매는 티켓링크를 통해 오는 30일 오후 8시 팬클럽 선예매가 진행되며, 8월 3일 오후 8시에 일반 예매가 오픈된다.[사진 제공 = 나무엑터스]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)