배경훈 "통신사도 AI 기업"…6G·AI-RAN 투자 본격화

▲ 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 통신사를 'AI 인프라·플랫폼 기업'으로 규정하고 차세대 네트워크 투자를 당부했습니다.과기정통부는 오늘(23일) 오전 SKT, KT, LG유플러스 등 통신 3사 최고경영자와 간담회를 열어 AI 시대 네트워크 고도화와 민생 안정 방안을 논의했습니다.배경훈 부총리는 모두발언에서 "이제 통신사는 단순한 통신망 기업을 넘어 AI가 끊임없이 작동하도록 일상생활과 산업현장을 촘촘히 연결하는 AI 인프라·플랫폼 기업"이라고 강조했습니다.통신 3사들은 차세대 네트워크 고도화를 향한 투자 의지를 밝혔는데, SK텔레콤은 6G와 AI-RAN 등 미래 네트워크 진화와 AI 경쟁력 강화 비전을, KT는 해저케이블 용량 확대와 다변화, 저궤도위성망 경쟁력 확보 방안을 각각 제시했습니다.LG유플러스는 연내 5G SA 구축과 AI 기반 자율 운영 네트워크 구현 계획을 밝혔습니다.정부와 통신 3사는 네트워크 투자 촉진을 위한 제도 개선과 규제 완화를 패키지로 논의할 민관 협의체를 다음 달(8월)부터 구성해 운영하기로 합의했습니다.민생 안정과 관련해서 통신 3사는 생활 밀접 분야 멤버십과 제휴 할인 확대, 청년·취약계층 대상 한시적 요금제 추가 혜택 제공 등 고객 혜택 강화 방안을 이번 달(7월) 중 발표할 계획입니다.