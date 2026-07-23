미 스타트업계 "중국 AI 모델 차단 반대" 입장 표명

▲ 중국 AI 콘퍼런스의 문샷 부스

중국 문샷 AI의 최신 오픈웨이트(가중치 개방형) AI 모델 '키미 K3'가 주목을 받는 가운데 미국 스타트업과 중소 기술기업들이 중국 오픈웨이트 모델에 대한 접근 차단 구상에 반대 입장을 표명했습니다.최근 결성된 미국의 중소 기술기업 단체 리틀 테크 협회(Little Tech Association)는 22일(현지시간) 트럼프 대통령과 하워드 러트닉 상무장관, 마이클 크라치오스 백악관 과학기술정책실(OSTP) 실장 등에게 보낸 서한에서 정부에 중국 오픈웨이트 AI 모델 접근을 차단하지 말 것을 촉구했습니다.이들은 또 이런 규제는 차세대 미국 스타트업의 성장을 저해할 수 있다고 경고했습니다.협회에는 암호화 이메일 서비스로 유명한 스위스의 프로톤(Proton), 다수 스타트업을 길러낸 투자기업 Y콤비네이터(Y Combinator)를 포함해 약 200개의 실리콘밸리 기업이 참여하고 있습니다.이 서한은 실리콘밸리의 영향력 있는 스타트업 커뮤니티가 트럼프 행정부의 가장 주목받는 AI 정책에 대해 조직적으로 입장을 표명한 첫 번째 사례로 꼽힌다고 미국 매체 폴리티코는 평가했습니다.이들은 서한에서 "미국의 리더십에는 두 가지가 필요하다"며 "하나는 세계 최고 수준의 미국산 오픈웨이트 모델이고, 두 번째는 이미 전 세계적으로 사용 가능한 오픈웨이트 모델에 대해 미국 개발자들이 지속적으로 접근하는 것"이라고 주장했습니다.또 중국산 오픈웨이트 모델 다운로드를 금지하는 것은 모델 확산을 막지 못한다면서 포괄적인 금지 조치 대신 맞춤형 보호 조치를 취해야 한다고 강조했습니다.AI 인프라 스타트업 파티클의 창업자로, 이 협회 회원인 수하일 도시는 폴리티코 인터뷰에서 "(중국 오픈웨이트 모델 접근을 금지하면) 수백 개 기업이 바로 문을 닫게 될 것"이라며 "이는 앤트로픽에는 좋은 일이 될 것이며, 우리 모두 앤트로픽에 투자해야 할 것"이라고 말했습니다.백악관은 아직 이 문제에 대해 명확한 답을 내놓지 않고 있습니다.백악관 대변인 리즈 허스턴은 성명에서 "미국은 AI 혁신 분야에서 세계를 선도하고 있으며, 트럼프 대통령은 그 자리를 유지할 것"이라면서 "트럼프 행정부는 미국과 세계 다른 국가 간의 격차를 더욱 벌리기 위해 혁신에 더욱 박차를 가하고 있다"고 밝혔습니다.폴리티코는 익명의 소식통들을 인용, 이 문제가 20일 밤 백악관 고위 관계자와 각료들 사이에서도 논의됐지만 중국 오픈웨이트 모델을 전면 금지하는 방안은 진지하게 논의되지 않았다고 전했습니다.리틀 테크 협회의 해리 고드프리 이사는 "정부는 망치보다는 메스를 사용해야 한다"면서 "비용을 증가시키거나 접근성을 제한하거나 미국 기업들의 혁신을 저해하지 않으면서도 정당하게 안보 우려를 해소할 수 있는 가장 섬세한 접근 방식을 찾는 게 중요하다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)