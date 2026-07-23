연상호, '기생수' 유니버스 확장한다…日 '기생수: 타미야' 기획·각본 참여

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연상호 감독이 일본 제작진과 손잡고 '기생수' 세계관을 확장한다.23일 넷플릭스는 2027년 공개 예정인 넷플릭스 일본 시리즈 '기생수: 타미야'의 제작을 확정했다고 밝혔다.이와아키 히토시의 만화 '기생수'(고단샤 출판)는 스릴 넘치는 전개와 다크한 세계관, 풍부한 상상력과 철학적 주제를 담아낸 스토리로 수많은 팬을 매료시켰다. 이 만화는 애니메이션과 실사 영화로도 제작되며 시대를 넘어 꾸준한 사랑을 받아왔다.2024년에는 연상호 감독이 현대 한국을 배경으로 새롭게 재해석한 넷플릭스 시리즈 '기생수: 더 그레이'​가 전 세계에 공개됐다. 이 작품은 공개 이후 4주 연속 글로벌 TOP10 비영어 시리즈 부문에 이름을 올리고, 34개 국가 및 지역에서 1위를 기록한 바 있다.연상호 감독은 '기생수: 타미야'를 통해 '기생수' 유니버스를 확장한다. 원작에서 주인공 이즈미 신이치와 대립하는 타미야 료코는 인간의 모습을 한 고등학교 교사이자, 인간을 위협하는 위험한 기생수다. 인간에 대한 방대한 지식을 바탕으로 교사로 살아가던 그는, 미기와 공생하는 신이치를 만나며 기생수가 생존하기 위해서는 '인류와의 공존'이 필요하지 않을까 하는 의문을 품기 시작한다.넷플릭스 시리즈 '기생수: 타미야'는 '인류와의 공존'을 고민하는 유일무이한 기생수 타미야 료코의 시선으로 바라본 세상을 그린 오리지널 스토리다.본 작품에는 '가스인간'과 '​기생수: 더 그레이'의 제작진이 다시 한번 의기투합했다. 기획과 각본은 연상호 감독이 맡고, 류용재 작가가 공동 각본가로 참여한다. 또한 두 작품을 함께 선보인 제작사 와우포인트(WOWPOINT)가 기획제작을 맡는다.연출은 '​유리 심장'의 카키모토 켄사쿠 감독과 '더블'의 연출, '신칸센 대폭파​'의 각본을 맡은 나카가와 카즈히로 감독이 맡는다.주인공 타미야 료코 역은 배우 쿠츠나 시오리가 맡았다. 넷플릭스 시리즈 '리키시'에서 스모계의 이면을 파헤치는 신문기자를, 영화 '데드풀 2'에서는 인기 캐릭터 유키오를 연기하며 강렬한 존재감을 남긴 그는, 현재 '건담' 시리즈 최초의 실사 영화 출연으로도 주목받으며 글로벌 무대에서 활약을 이어가고 있다.이번 작품에서 쿠츠나 시오리는 인간으로 살아가는 타미야는 물론, 인간을 위협하는 기생수로서의 타미야, 그리고 인간과의 공존을 고민하는 존재로 변화해 가는 타미야까지, 한 인물 안에 공존하는 서로 다른 모습을 섬세하게 그려낸다.이에 대해 연상호 감독은 "인간이 아닌 존재가 결국 인간과 자기 자신의 존재를 이해하는 가는 과정을 놀라울 정도로 훌륭한 연기로 표현해 냈다"며 쿠츠나 시오리의 연기를 극찬했다.연상호 감독은 "​원작 만화에서의 타미야 료코는 정말 매력적인 빌런입니다. 존재론적 고민을 하며 원작 기생수를 단순한 소년 영웅 만화가 아닌 깊이 있는 작품으로 만들어 준 캐릭터"라며 "인간과 기생수의 공존, 또 기생수의 공존에 대한 끊임없는 고민을 하고 실패하고 결국 깨달아가는 타미야 료코를 그리고 싶었다. 그런 타미야 료코의 고뇌야 말로 기생수의 정수와도 같다고 생각했다"고 밝혔다.또한 "이번 작품은 기존의 실사 영화나 애니메이션, 그리고 '​기생수: 더 그레이'와도 또 다른 새로운 작품"이라며 "두 감독의 개성이 더해진 동시에 원작에 대한 깊은 존중이 담긴 작품인 만큼 많은 기대를 부탁드린다"고 전했다.한편, 원작 '기생수' 1988년 연재를 시작해 1995년 완결된 이후에도 30년 넘게 꾸준한 사랑을 받아온 일본을 대표하는 명작 만화로, 어느 날, 인간을 숙주로 삼아 뇌를 장악하고 육체를 지배하는 기생생물 '기생수'가 출현하여 평범한 고등학생 이즈미 신이치 역시 기생수의 습격을 받지만, 뇌를 차지하려던 기생수는 실패하고 그의 오른손에 기생하게 되며, 스스로를 '미기'라고 부르는 기생수와 신이치는 예상치 못한 공생 관계를 시작하게 된다. 다른 기생수들은 인간으로 모습을 감춘 채 사회 곳곳에 숨어들어 인간을 포식하기 시작하고, 인류는 생존을 건 사투에 휘말린다. 신이치와 미기 역시 거대한 싸움의 중심에 서게 되며, 인간과 기생수의 운명을 건 이야기가 펼쳐진다. 전 세계 20개 이상의 국가와 지역에서 출간되며 누적 발행 부수 2,500만 부를 돌파하는 등 지금까지도 높은 인기를 이어가고 있다.넷플릭스 시리즈 '기생수: 타미야'는 넷플릭스를 통해 2027년 전 세계에 공개 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)