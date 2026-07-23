뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

축구협회장 선거, 기존 '60일 이내'에서 '최대 8개월'까지 가능…규정 개정

서대원 기자
작성 2026.07.23 11:16 조회수
축구협회장 선거, 기존 '60일 이내'에서 '최대 8개월'까지 가능…규정 개정
▲ 대한체육회

대한체육회가 회원종목단체 회장 선거 기한을 기존 '60일 이내'에서 '최대 8개월'까지 가능하도록 관련 규정을 개정했습니다.

이에 따라 대한축구협회 차기 회장 선거도 시간에 쫓기지 않고 최대 8개월 이내에 치러질 수 있게 됐습니다.

대한체육회는 그제와 어제 서면 결의로 진행된 이사회를 통해 '회원종목단체 규정' 일부 개정안이 의결됐다고 밝혔습니다.

개정안에 따르면 회원종목단체는 회장 궐위 시 원칙적으로 60일 이내에 새 회장을 선출해야 하지만, 불가피한 사유가 있을 경우 60일 단위로 최대 6개월까지 기한을 연장할 수 있습니다.

회장 선출 기한은 최대 8개월이 되는 셈입니다.

단, 60일 단위로 연장할 때마다 대한체육회 이사회의 의결을 거쳐야 합니다.

이에 따라 기존 규정대로였다면 9월 4일까지 치러졌어야 할 축구협회장 선거는 기한이 최대 내년 3월 초까지 늘어났습니다.

시간에 쫓기지 않고 선거인단 확대 등 관련 제도를 손 본 뒤 치를 수 있게 됐습니다.

후보들이 출마를 준비할 수 있는 시간적 여유도 생기고, K-축구 혁신위가 추진하는 개혁안이 차질 없이 반영될 수 있는 토대도 마련됐습니다.

유승민 대한체육회장과 박지성이 공동위원장을 맡은 K-축구 혁신위는 한국 축구 개혁을 위해 선거인단을 최소 수천 명으로 늘리는 방안을 추진 중입니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지