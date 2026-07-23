'민희진 없는' 뉴진스, 4주년 기념 영상…복귀 신호탄에 "촌스럽다" 혹평도

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그룹 뉴진스가 민희진 전 어도어 대표 없이 선보인 완전체 콘텐츠를 두고 반응이 엇갈리고 있다.뉴진스는 22일 데뷔 4주년을 맞아 공식 유튜브 채널과 SNS에 스페셜 필름 '2026 Summer of NewJeans'와 새로운 단체 사진을 공개했다. 민지, 하니, 해린, 혜인 4인이 함께한 팀 단위 공식 콘텐츠는 지난해 3월 활동 중단 이후 약 1년 4개월 만이다. 특히 이번 콘텐츠는 뉴진스가 어도어와의 긴 분쟁을 마치고 복귀한 뒤 처음 공개한 완전체 공식 콘텐츠라는 점에서 더욱 주목받았다. 그동안 어도어와 향후 활동 방향을 협의해 온 것으로 알려진 민지가 등장했다는 점도 눈길을 모았다.영상은 어두운 여름밤 민지가 홀로 등장하는 장면으로 시작해 혜인, 하니, 해린이 차례로 합류하는 구성이다. 네 멤버가 서로 손을 맞잡고 한 곳을 바라보는 장면은 오랜 시간 이어진 거취 불확실성을 딛고 다시 모였다는 점에서 상징적인 메시지로 읽혔다. 뉴진스를 상징해 온 토끼 이미지와 여름의 계절감을 살린 연출도 눈에 띄었다. 팬들 사이에서는 "뉴진스다운 감성이 돌아왔다", "네 명이 함께 있는 모습만으로도 반갑다"는 등 오랜만의 완전체 소식을 반기는 반응이 주를 이뤘다.반면 콘텐츠의 비주얼 완성도를 놓고는 비판적인 목소리도 나왔다.영화 포스터 디자이너 박시영은 22일 자신의 SNS에 해당 영상을 두고 "촌스럽다"며 "무슨 감성이 가요톱텐 시절도 아니고, 재능 없는 애들이 숟가락 올려놓고 싹싹 긁어먹었다"는 취지의 글을 남겼다. 그는 이어 "뉴진스 4명이 뭐냐, 진격의 거인에서 진격이 빠져버렸다"며 하이브를 겨냥한 것으로 해석되는 발언도 덧붙였다. 박 디자이너는 앞서 '짝패', '마더', '곡성' 등 다수 영화 포스터 작업으로 이름을 알린 인물이다.뉴진스의 'Attention', 'Hurt', 'Super Shy' 등 뮤직비디오를 연출한 신희원 감독도 이날 자신의 SNS에 "The power of the director"(감독의 힘)이라는 짧은 문구를 남기며 반응했다. 신 감독은 지난해 민희진 전 대표를 둘러싼 논란 당시 "민희진 대표가 아이들을 어떻게 생각하는지 누구보다 잘 안다"며 공개적으로 옹호한 바 있어, 이번 게시물 역시 업계에서는 의미가 담긴 발언으로 해석하는 시각이 있다.이번 뉴진스 영상의 크리에이티브 디렉터는 김나연으로, 민희진 전 대표 사임 이후에도 어도어에 잔류해 새 경영진 체제에서 비주얼을 총괄해 온 것으로 알려졌다. 민희진 전 대표 체제에서 뉴진스의 색깔을 만들어온 핵심 인력 중 상당수가 교체된 상황에서, 이번 콘텐츠는 뉴진스의 컴백과 미래를 제시하는 남다른 의미도 함께 지닌다.업계에서는 이번 콘텐츠를 사실상 4인조 복귀 신호로 보는 시각이 우세하다. 어도어 측은 "구체적인 활동 계획과 방식은 논의가 완전히 마무리된 뒤 발표할 계획"이라는 원론적 입장을 유지하고 있지만, 민지까지 포함된 완전체 영상이 공개된 만큼 조만간 구체적인 활동 방향이 나올 것이라는 관측에 무게가 실린다.뉴진스는 2024년 11월 어도어에 전속계약 해지를 통보하며 갈등을 빚었으나, 법원이 전속계약 유효 확인 소송에서 소속사 측 손을 들어주면서 활동에 제동이 걸렸다. 이후 해린, 혜인, 하니가 순차적으로 복귀했고, 다니엘은 전속계약 해지를 통보받았다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)