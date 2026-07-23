션, 올해 광복절도 81.5㎞ 달린다…100인과 72시간 논스톱 릴레이런 완주

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가수 션이 광복 81주년을 앞두고 100명의 러너와 함께 72시간 동안 이어 달리는 '815㎞ 릴레이런'을 성공적으로 마쳤다.국제 주거복지 비영리단체 한국해비타트는 션과 함께 지난 20일부터 23일까지 서울 안양천 멀티스포츠존 트랙에서 국내 최초 72시간 논스톱 '815㎞ 릴레이런'을 진행했다고 밝혔다.이번 행사는 오는 광복절 열리는 '2026 815런'에 앞서 마련된 사전 이벤트다. 독립유공자 후손 주거 환경 개선 사업을 알리고 국민들의 관심을 높이기 위해 기획됐다.릴레이런은 100명의 러너가 각각 8.15㎞씩 이어 달려 총 815㎞를 완주하는 방식으로 진행됐다. 삼성 헬스가 제공한 스마트폰을 바통 삼아 실시간으로 기록을 이어갔으며, 션은 첫 번째와 마지막 주자를 모두 맡아 릴레이의 시작과 마무리를 장식했다.참가자들은 '2026 815런' 신청자 가운데 8.15㎞를 5분 10초~5분 30초 페이스로 완주할 수 있는 러너들로 선발됐다.션은 올해 광복절에도 변함없이 81.5㎞를 달릴 예정이다. 오는 8월 15일 열리는 '2026 815런'에는 상암 월드컵공원에서 진행되는 오프라인 참가자 4천여 명과 전국 각지에서 참여하는 버추얼 러너 1만 5천여 명이 함께 8.15㎞를 달린다. 참가비를 포함한 후원금 전액은 독립유공자 후손의 주거환경 개선 사업에 사용된다.한국해비타트 이광회 사무총장은 "100인의 러너가 함께한 국내 최초 논스톱 '815㎞ 릴레이런'을 통해 독립유공자 후손 주거지원 사업을 더 널리 알리는 계기가 됐다"며 "광복절에 열리는 '2026 815런'과 독립유공자 후손 주거환경 개선 사업에도 많은 관심을 부탁드린다"고 밝혔다.한편 션과 한국해비타트는 2020년부터 '3.1런'과 '815런' 캠페인을 통해 독립유공자 후손을 위한 주거환경 개선 기금을 조성해 왔다. 지금까지 모인 기금으로 전남 화순, 경기 동두천, 충남 청양, 경남 창원, 울산, 충북 제천, 경북 청송 등 전국 23개 지역에 새 보금자리를 마련했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)