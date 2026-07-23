장동혁 "중앙선관위, 선거소청 생중계 허가하라"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 오는 27일 예정된 중앙선관위 선거소청 심리에 출석해 직접 구두 변론을 합니다.장 대표는 선관위가 구두 변론을 허가 했다면서 "이번 소청이 어떻게 진행되는지를 국민들께서 직접 지켜보실 수 있도록 생중계를 요청했다"고 밝혔습니다.다만, 장 대표는 "지금 중앙 선관위는 생중계에 대해서는 불허한다는 방침인 것 같다"며 생중계 허가 필요성에 대해 말했습니다.장 대표는 "최근에 법원에서도 국민적 관심이 높은 사건에 대해서는 생중계를 허용하거나, 또는 변론 과정을, 또는 선거 과정을 녹화했다"며 "선관위가 이번 사건의 중대성과 심각성을 인식하고 있다면, 소청에 대해서 생중계를 불허해야 할 이유는 전혀 없다고 생각한다"고 주장했습니다.그러면서 "선거소청 변론에 대해서 생중계든 녹화 중계든, 국민들께서 정확히 변론 과정을 보실 수 있도록 중계를 허용해 줄 것을 다시 한번 요청한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)