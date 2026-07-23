대전 주점 화장실서 흉기 피습 30대 중태…50대 긴급체포

대전의 한 주점 화장실에서 다른 손님을 흉기로 찌르고 달아난 50대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.



대전중부경찰서는 오늘(23일) 살인미수 혐의로 50대 남성 A 씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 밝혔습니다.



A 씨는 전날 오후 9시 54분 대전 중구의 한 상가 건물 주점 화장실에서 30대 남성 B 씨에게 여러 차례 흉기를 휘두른 혐의를 받습니다.



범행 직후 달아난 A 씨는 신고받고 출동한 경찰에 1시간여 만에 붙잡혔습니다.



B 씨는 의식이 없는 상태로 병원에 이송돼 수술을 받았으나, 위중한 상태인 것으로 전해졌습니다.



이들은 각각 일행과 함께 주점을 찾았던 손님으로, 범행 당시 A 씨는 만취 상태였던 것으로 파악됐습니다.



경찰은 A 씨를 상대로 자세한 경위를 조사하고, 구속영장 신청 여부를 검토할 방침입니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)