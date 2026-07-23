이 대통령, 오늘 부동산 대토론회 주재…'17억 원대 근저당' 입장 밝힐까

이재명 대통령은 오늘(23일) 대규모 부동산 토론회를 열고 국민들과 정책 방향을 논의합니다.



이날 오전 10시부터 100분간 열리는 '부동산정책 국민 대토론회'에는 유튜버와 부동산·맘카페 회원, 관련 시민단체와 공인중개사, 금융기관 종사자, 언론인과 교수 등 총 140명이 참석합니다.



한성숙 국무총리와 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관, 이억원 금융위원장 등 주요 당국자도 자리합니다.



참석자들은 사전 의견 수렴 결과와 공급·금융·세제 분야의 전문가 발표를 들은 뒤 자유롭게 토론을 벌일 예정입니다.



특히 이 대통령 부부가 경기도 성남시 분당구의 아파트를 팔면서 17억 원대 근저당권을 설정한 데 대해 이 대통령이 직접 입장을 밝힐지도 주목됩니다.



또, 보유세의 적정 수준, 거래세와의 관계, 보유세수의 용도, 실거주·비거주·초고가 주택에 세금을 달리 부과할지 여부와 그 기준 등에 대해서도 토론할 것으로 예상됩니다.



정부는 이날 토론 결과를 최종 세제 개편안에 반영해 이르면 이달 말쯤 발표할 예정입니다.



(사진=연합뉴스)