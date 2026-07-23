5대 은행 예·적금 금리 잇달아 인상…3%대 금리 속속

5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)이 예·적금 금리를 일제히 인상했습니다.



오늘(23일) 금융권에 따르면 하나은행은 오늘부터 정기예금 '하나의 정기예금'의 1년 만기 상품 금리를 기존 연 2.90%에서 3.20%로 상향 조정했습니다.



농협은행도 오늘부터 NH올원e예금(1년 만기) 금리를 2.95%에서 3.25%로 0.30%p 인상했습니다.



적금 금리도 상품 별로 0.25∼0.30%p 인상하며, 청약예금·재형저축 금리도 0.25%p씩 올립니다.



은행 관계자는 "한국은행 기준금리 인상 등 시장 금리를 반영해 예·적금 금리를 조정한다"고 밝혔습니다.



한은 기준금리 인상에 따라 은행들이 주요 예·적금 금리를 올리면서 연 3%대 금리 예금 상품이 속속 나오고 있습니다.



앞서 신한은행은 만기 1년 쏠편한 정기예금 금리를 연 2.9%에서 3.2%로 조정했으며, KB국민은행도 대표 비대면 정기예금 상품인 'KB Star 정기예금' 1년 만기 금리를 2.90%에서 3.20%로 인상했습니다.



우리은행도 수신 상품 금리를 0.25∼0.30%p 인상했습니다.



(사진=연합뉴스)