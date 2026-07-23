[현장영상] "이륙 못 하게 해야죠!" 아수라장 된 기내…화재 원인 보자 "이게 뭐야?"

지난 7월 21일 오전 8시경, 인천국제공항을 출발해 필리핀 보라카이로 향하던 여객기 안에서 갑작스러운 화재가 발생했습니다.



순식간에 기내가 연기로 가득 차며 승객들은 불안에 휩싸였지만, 승객과 승무원들의 신속한 대처로 불은 약 5분 만에 진압됐습니다.



확인 결과 화재 원인은 승객이 소지하고 있던 발열 상태의 보조배터리였는데요.



최근 항공기 내 보조배터리 발화 사고가 잇따르면서 기내 안전에 대한 우려도 커지고 있습니다.



(취재: 윤경아 / 구성: 양현이 / 영상편집: 서병욱 / 디자인: 이수민 / 제작: 모닝와이드 3부)