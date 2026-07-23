[자막뉴스] 아파트 관리실 '펑' 다수 인명 피해…"인화물질 뿌리고 불" 증언이?

오늘(23일) 오전 8시 29분쯤 경북 경산시 사동 한 아파트 관리실 안에서 폭발로 추정되는 불이 났습니다.



이 사고로 현재까지 모두 8명이 다친 것으로 당국은 파악하고 있습니다.



현재 사망자는 없다고 경찰은 밝혔습니다.



경찰과 경산시 등은 아파트 관리실 관계자들 다수가 모인 자리에서 폭발이 일어난 것으로 추정하고 있습니다.



한 목격자는 "아파트 주민이 아닌 것으로 보이는 사람이 관리실에 들어간 뒤 인화물질을 뿌리고 불을 지르는 바람에 폭발이 일어난 것처럼 보였다"고 말했습니다.



사고가 난 아파트에서는 아파트 관리실과 일부 입주민들 사이에 갈등이 있었던 것으로 전해졌습니다.



경찰은 진화 작업이 완료되면 당시 현장에 있었던 사람 등을 상대로 사고 경위를 조사할 방침입니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)