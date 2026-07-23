이탈리아 산불에 '고양이 방화' 정황…"꼬리에 인화 물질 헝겊"

▲ 이탈리아 산불 진화 작업

이탈리아 남부 칼라브리아주에서 고양이를 이용해 산불을 확산시킨 정황이 포착돼 당국이 수사에 착수했다고 미국 CNN 방송이 22일(현지 시간) 보도했습니다.CNN에 따르면 수사 당국은 산불 확산 과정을 조사하던 중 꼬리에 인화성 물질을 적신 헝겊을 묶은 고양이를 발견했습니다.칼라브리아주 민방위청 도메니코 코스타렐라는 "이 동물들을 들판에 풀어 불을 확산시켰다"며 이번 사태가 방화라고 주장했습니다.그는 숲속에서 인화성 물질이 적셔진 헝겊 사이에 켜진 양초와 점화장치 등도 발견됐다고 전했습니다.CNN에 따르면 고양이를 이용해 불을 지르는 것은 이탈리아 남부에서 처음 있는 일은 아닙니다.지난 2016년 시칠리아 당국은 마피아가 국립공원에서 고양이를 이용해 산불을 일으켰다고 주장했고, 이듬해에도 나폴리 외곽 베수비오산 인근에서 같은 수법이 사용됐다고 밝혔습니다.CNN은 지난해 마피아 조직이 불을 지른 뒤 해당 토지를 사들이는 수법을 쓰는 경우가 있다고 전한 바 있습니다.이탈리아 스카이TG24 방송은 동물·환경보호협회가 이와 관련한 고소를 제기하고 고양이를 이용해 불을 지른 용의자에 대한 정보를 제공하는 사람에게 1천 유로(약 170만 원)의 현상금을 주기로 했다고 보도했습니다.이탈리아 공영 라이(RAI) 방송은 소방관들이 칼라브리아주 내에서 지난 24시간 동안 150건의 진화 작업에 참여했고, 폴리노 국립공원 인근의 불길을 진압하기 위해 여전히 애쓰고 있다고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)