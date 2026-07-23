산불 버텼더니 이번엔 병들어 죽는 사과나무…안동 농가 한숨

▲ 부란병에 걸린 나무에서 딴 버려지는 사과

이미지 확대하기

"날씨도 더운데 사과나무까지 병들어서 죽어 나가니 속이 타들어 갑니다. "지난해 산불 피해를 입은 경북 안동 사과농가가 이번에는 병해충 중 하나인 부란병까지 번지면서 폭염 속 이중고를 겪고 있습니다.22일 경북 안동시 길안면 배방리 마을, 이 마을은 지난해 대형 산불에 직격탄을 맞아 집과 사과나무 등이 타는 등 극심한 피해를 본 곳입니다.폭염경보 속 낮 기온은 33도까지 치솟으며 마을 일대는 푹푹 찌는 날씨를 보였습니다.이날 주민 송 모(55) 씨는 구슬땀을 흘리며 사과농사에 여념이 없었습니다.그는 연일 30도를 훌쩍 넘는 더위와 사투를 벌이고 있지만, "속을 태우는 건 따로 있다"며 한숨을 내쉬었습니다.최근 그의 시름을 깊게 하는 건 사과 부란병입니다.이는 주로 가지 등에서 나타나기 시작해 나무를 말라 죽게 만드는 곰팡이성 병해의 일종입니다.시중에 있는 농약은 큰 효과가 없어 조기에 감염 부위를 잘라내는 방법이 유일한데 그마저도 발견이 늦어지면 손을 쓸 수 없게 된다고 합니다.송 씨도 최근 부란병 때문에 사과나무를 다섯 그루나 잃었습니다.이날 역시 새로 구한 농약을 두 달간 투여했음에도 진전이 없는 사과나무 하나를 베어내야 했습니다.밑동부터 말라버린 나무에 톱질하니 마른 톱밥이 우수수 떨어져 나갔습니다.잘린 나무 단면은 생기를 잃어버린 지 오래된 듯 건조해 보였습니다.송 씨는 "사과나무를 새로 심으면 수년은 기다려야 사과를 왕성하게 맺는다"며 "나무 하나를 베면 당장의 손실도 있지만 수년간 수익을 내기 어려운 게 가장 뼈아프다"고 말했습니다.그러면서 "조기에 발견해 조치하더라도 언제 다시 발병할지 몰라 마음을 놓을 수 없는 게 현실"이라며 한숨을 내쉬었습니다.송 씨는 굳은 표정으로 나무에 달려있던 사과를 하나둘씩 따 종이 상자에 담았습니다.사과는 나무가 마른 탓에 영양분을 제대로 못 받아 크기가 작았습니다.송 씨는 "이런 건 상품성이 없어 내다 팔지도 못한다"며 "나무를 하나 베면 거기에 들인 약제, 비료, 인건비 등 하나도 못 건지니까 속상하다"고 했습니다.베어 낸 사과나무를 처리하는 방법도 골칫거리입니다.부란병에 걸린 나무는 전염 가능성 때문에 땅에 묻는 등의 방법으로 처리해야 하는데 현실적으로 쉽지 않다고 합니다.다른 주민 오 모(66) 씨도 "최근 부란병이 기승을 부리면서 주변 농가마다 고생하고 있다"며 "효과적인 약제가 없어서 사과 농사를 오래 지은 사람이 아니면 대응하기가 까다롭다"고 했습니다.경북농업기술원에 따르면 지난 5월 안동, 청송 등 사과 생산량이 많은 4개 시·군 소재 대표 지점 농가 12곳에서 실시한 조사 결과 부란병 발병률은 평균 2.4％로 나타났습니다.경북농업기술원은 새로운 약제를 개발하기 위해 지난해 예비시험을 거쳐 올해 현장 테스트를 하고 있습니다.실험은 3차례에 걸쳐 진행되며 결과를 바탕으로 상용화 가능 여부 등 결론을 내릴 예정입니다.농업기술원 관계자는 "부란병은 보통 발병하면 나무가 말라죽는 결과로 이어지기 때문에 2%대의 발병률도 낮은 수치가 아니다"라며 "내년에도 관련 연구개발을 이어 나갈 계획"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)