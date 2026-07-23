팬들이 꿈꾸는 북중미 월드컵 베스트11…골키퍼엔 보지냐 선정

▲ 카보베르데의 골키퍼 보지냐

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FIFA가 북중미 월드컵 베스트11 격인 드림팀을 팬 투표로 뽑아 오늘(23일, 한국 시간) 발표했습니다.보지냐는 골키퍼 부문에서 39.6%의 득표율로 1위를 차지했습니다.인구가 약 58만명에 불과한 아프리카 섬나라 카보베르데는 이번 북중미 월드컵에서 세계 축구 팬들의 이목을 사로잡았습니다.월드컵 본선 진출이 처음이었으나 '무적함대' 스페인과 첫 경기에서 0-0 무승부를 거둔데 데 이어 남미 강호 우루과이와도 2-2로 비겼고, 사우디아라비아와도 0-0으로 맞서 3무(승점 3), 무패로 H조 2위를 차지하고 32강에 오르는 이변을 연출했습니다.이번 대회 8경기에서 7승 1무를 기록하며 16년 만에 다시 정상에 오른 스페인이 유일하게 이기지 못한 상대가 카보베르데였습니다.카보베르데는 32강전에서는 '축구의 신' 리오넬 메시를 앞세워 대회 2연패를 노렸던 '디펜딩 챔피언' 아르헨티나와 연장전까지 벌이는 접전 끝에 자책골로 결승 골을 내주고 아쉽게 2-3으로 패해 대회를 마감했습니다.카보베르데 돌풍의 중심엔 4경기에서 모두 골문을 지킨 보지냐가 있었습니다.대회 개막 전 포르투갈 2부리그 샤베스를 떠난 뒤 소속팀이 없는 상태였던 보지냐는 월드컵 데뷔전이었던 스페인전 7개를 포함해 총 18개의 선방을 기록했습니다.이 같은 활약으로 보지냐는 FIFA 기술위원회가 선정하는 이번 대회 골든글러브(최우수 골키퍼상) 수상자 우나이 시몬(스페인)을 제치고 드림팀 골키퍼의 영예를 안았습니다.보지냐는 8골 4도움을 기록한 메시(아르헨티나)를 비롯해 10골(4도움)로 골든부트(득점왕)를 차지한 킬리안 음바페(프랑스), 최우수선수상인 골든볼 수상자 로드리(스페인), 그리고 도움왕 마이클 올리세(프랑스·7도움) 등 쟁쟁한 선수들과 어깨를 나란히 했습니다.드림팀에서 이번 대회 4강 진출국이 아닌 나라 선수는 보지냐와 노르웨이의 괴물 공격수 엘링 홀란, 둘 뿐입니다.7골 1도움을 기록하며 노르웨이를 사상 처음 대회 8강에 올려놓은 홀란은 공격수 부문에서 27.5%의 득표율로 드림팀의 일원이 됐습니다.◇ 팬 선정 FIFA 북중미 월드컵 드림팀▲ 골키퍼(GK) = 보지냐(카보베르데)▲ 수비수(DF) = 페드로 포로(스페인) 리산드로 마르티네스(아르헨티나) 다요 우파메카노(프랑스) 마르크 쿠쿠렐라(스페인)▲ 미드필더(MF) = 로드리(스페인) 마이클 올리세(프랑스) 주드 벨링엄(잉글랜드)▲ 공격수(FW) = 리오넬 메시(아르헨티나) 엘링 홀란(노르웨이) 킬리안 음바페(프랑스)(사진=AP, FIFA 홈페이지 캡처, 연합뉴스)