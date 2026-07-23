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미군, 12일째 야간 공습…"이란군 표적 추가 타격"

백운 기자
작성 2026.07.23 07:55 조회수
미군, 12일째 야간 공습…"이란군 표적 추가 타격"
▲ 자료화면

미군 중부사령부는 22일(현지 시간) 이란을 상대로 추가 공습에 나섰습니다.

중부사령부는 이날 소셜미디어 엑스를 통해 "미 동부시간으로 오후 5시 30분에 미군은 군통수권자의 지시로 이란군 표적을 상대로 추가 공습을 개시했다"고 밝혔습니다.

중부사령부는 이어 "지역 수로를 통과하는 민간 선원과 상선을 위협하는 이란의 역량을 더 약화시키기 위해 임무가 계속될 것"이라고 덧붙였습니다.

미군의 이란 공습은 12일째입니다.

중부사령부 발표에는 표적에 대한 구체적인 설명은 없었습니다.

전날에는 이란 수도 테헤란 주변까지 미군의 공습 대상이 된 것으로 보입니다.

독일 dpa통신은 전날 테헤란 상공에 방공망이 가동됐으며 테헤란 북동부에서 폭발음이 들렸다고 보도했습니다.

트럼프 대통령은 이날 오전 이란이 호르무즈 해협을 지나는 선박을 공격하면 이에 상응해 이란의 교량이나 발전소를 폭격하겠다고 위협했습니다.

그는 또 테헤란 및 인근의 교량이나 발전소도 폭격 대상이 될 수 있다며 경고 수위를 높였습니다.
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