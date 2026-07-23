미, 중 문샷AI 겨냥 제재 경고…"기술 베끼기 공격 불허"

▲ 스콧 베선트 미 재무장관

중국의 개방형(오픈소스) 인공지능(AI) 모델이 연이어 뛰어난 성능을 선보이며 시장에 충격을 준 가운데 미국 정부 당국자들이 미국 AI 모델의 무단 추출 의혹을 제기하며 견제에 나섰습니다.스콧 베선트 미 재무장관은 22일(현지 시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 "개방형 AI와 그에 따른 혁신을 지지하지만 미국 지식재산권(IP)에 대한 사냥터 개방까지 허가하는 것은 아니다"라고 비판했습니다.베선트 장관은 "중국 기업들이 산업 전반에 해당하는 규모로 은밀하게 IP 절도의 선을 넘어 '증류' 공격을 감행할 경우 제재와 수출통제 명단(Entity List) 등재를 검토할 것"이라고 대응을 예고했습니다.최근 중국 스타트업 문샷AI가 최근 내놓은 '키미 K3' 모델 등이 오픈AI·앤트로픽의 최상위 모델에 맞먹는 수준으로 올라온 것이 이른바 무단 '증류'를 통해 미국의 상용 AI 모델을 베낀 것으로 간주하고 공격에 나선 것으로 풀이됩니다.증류란 상위 AI 모델의 답변을 데이터로 삼아 새로운 모델을 훈련하는 기법으로, 이를 이용하면 대규모 데이터를 수집할 필요 없이 기존 AI 모델에 버금가는 모델을 구축할 수 있습니다.오픈AI와 앤트로픽을 포함한 대다수 폐쇄형 상용 AI 개발사들은 이와 같은 무단 증류를 약관으로 금지하고 있으며 이를 방어하기 위한 시스템도 구축하고 있습니다.그러나 중국의 AI 기업들은 이와 같은 방어 체계를 우회했다는 의혹을 받고 있습니다.마이클 크라치오스 백악관 과학기술정책실(OSTP) 실장은 이날 X를 통해 문샷AI가 앤트로픽의 AI 모델을 증류했다고 구체적으로 지목했습니다.크라치오스 실장은 "문샷AI가 앤트로픽의 AI 모델 '(클로드) 페이블'을 증류했다는 정보를 입수했다"며 "문샷AI는 미국 모델에 대한 대규모 증류를 수행할 수 있는 정교한 내부 플랫폼을 개발했으며 탐지를 피하려고 접근 방식을 빠르고 다양하게 바꾸는 수법을 썼다"고 주장했습니다.그는 문샷AI가 중국 수출이 금지된 엔비디아의 '그레이스 블랙웰' 기반 AI 슈퍼컴퓨터 GB300을 이용해 AI 모델을 훈련했으며, 태국에서 이 GB300 설비에 접속한 것으로 추정된다고 밝혔습니다.그는 더 작고 효율적인 모델을 만들기 위해 사용되는 합법적인 AI 증류 기술을 지지한다면서도 "미국의 독점 기술을 훔치고 미국의 연구를 훼손하기 위한 대규모의 은밀한 증류 행위는 용납할 수 없다"고 강조했습니다.새러 헥 앤트로픽 공공정책 총괄은 크라치오스 실장의 발언에 대해 "이 사안에 대해 목소리를 내줘 감사하다"며 "불법적이고 적대적인 데이터 추출은 IP 침해이자 산업 스파이 활동으로, 적국의 군사·정보 능력을 강화하는 행위"라고 지적했습니다.이어 그는 이와 같은 AI 데이터 추출이 국가 안보 위험을 초래하는 국가적 과제라고 재차 강조했습니다.앤트로픽은 앞서 지난 2월 딥시크와 문샷AI, 미니맥스 등 중국 기업 3곳이 증류 방식을 이용해 클로드의 답변을 무단으로 추출해 갔다고 주장했으며, 지난달에도 연방 상원의원과 백악관 관계자들에게 보낸 서한에서 알리바바가 비슷한 방식으로 증류 공격을 벌였다고 알렸습니다.앤트로픽은 이와 같은 중국 기업들의 '적대적 증류'를 막고자 경쟁사인 오픈AI, 구글, 마이크로소프트(MS) 등과 함께 설립한 '프런티어 모델 포럼'을 통한 공동 대응에도 나서고 있습니다.반면 중국 측은 이와 같은 무단 증류 의혹을 전면 부인했습니다.류창 주미중국대사관 대변인은 크라치오스 실장의 발언에 대해 "완전히 사실무근"이라며 "미국 인사들은 사실을 존중하고 편견을 버려야 하며 중국 AI 산업의 발전 성과를 비방하거나 깎아내리는 것을 중단해야 한다"고 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)