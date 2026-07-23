인천 쿠팡물류센터 화재 확산 막은 핵심전술은 '수증기'

▲ 인천 쿠팡물류센터 화재

붕괴 가능성까지 제기됐던 인천 쿠팡 물류센터 화재를 큰 인명피해 없이 진화한 소방 당국의 핵심 전술은 다름 아닌 수증기였던 것으로 파악됐습니다.어제(22일) 인천소방본부에 따르면, 지난 18일 오전 6시 54분 지상 8층, 연면적 29만 9천㎡ 규모의 쿠팡 32물류센터에서 불이 나자 소방 당국은 화마에 맞서 싸울 전술로 수증기를 선택했습니다.소방 당국이 '환기 제어 및 수증기 질식·냉각 전술'이라는 이름을 붙인 이 전술은 소방대원의 안전 확보와 화재 확산 방지라는 두 마리 토끼를 잡기 위해 채택됐습니다.이 전술은 방출된 물이 고온의 열을 받아 수증기로 변할 때 부피가 약 1천700배 팽창하는 원리를 활용하는 게 핵심입니다.수증기가 팽창하면 물류센터 내 산소 농도가 급격히 낮아져 불길의 화력을 낮출 수 있습니다.게다가 물이 수증기로 변하는 과정에서 발생하는 강력한 열 흡수 효과로 창고 내부의 폭발적인 화재 확산을 막고 저온 연소(훈소) 상태를 유지할 수 있습니다.소방 당국은 이러한 전술에 따라 물류센터 건물 외벽 환기구와 파괴된 외벽 틈새를 비롯한 뚫린 공간(개구부)에 고가·굴절차와 헬기 등을 이용해 집중적으로 물을 뿌렸습니다.당시 인근 8개 시도의 인력과 장비를 동원하는 국가소방동원령에 따라 화재 현장에 속속 도착한 고가·굴절차들은 이번 전략의 핵심 장비가 됐습니다.소방 당국의 핵심 전술이 효과를 내면서 물류센터 6층에서 7층으로 번진 화재는 다행히 리튬배터리를 탑재한 로봇 수백 대(전기차 20대 분량)가 있는 물류센터 5층으로는 확산하지 않았습니다.만약에 화재가 5층으로 확산했다면 리튬배터리 연소에 따른 '열폭주 현상'으로 인근 SK인천석유화학 공장까지 영향을 줄 수 있었습니다.소방 당국은 화재 현장인 물류센터 6층과 7층으로 소방대원을 직접 투입하지 않고도 화재 확산을 막으면서 추가 인명피해도 나오지 않았습니다.이번 화재로는 소방관 2명이 각각 연기 호흡과 탈진으로 병원 치료를 받은 것 이외에 다른 인명피해는 발생하지 않았습니다.