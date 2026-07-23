테슬라, 2분기 순이익 전년비 5% 감소

▲ 테슬라

미국 전기자동차 기업 테슬라가 올 2분기 시장의 기대에 미치지 못하는 실망스러운 실적을 냈습니다.테슬라는 22일(현지시간) 실적발표를 통해 올해 2분기 일반 회계기준(GAAP) 순이익이 11억 1천400만 달러(약 1조 6천500억 원)로, 전년 동기 대비 5% 감소했다고 밝혔습니다.이는 시장에서 전망한 순이익 13억 달러에 한참 미치지 못한 수치입니다.조정 주당순이익(EPS)은 33센트로, 역시 블룸버그가 집계한 애널리스트 추정치 평균인 51센트를 밑돌았습니다.다만, 매출과 차량 판매량은 견조한 모습을 보였습니다.올 2분기 테슬라는 전년 동기보다 25% 늘어난 48만 126대를 인도했으며, 총매출도 26% 증가한 282억 3천600만 달러였습니다.특히 매출액은 시장 전망치인 257억 1천만 달러를 껑충 넘겼습니다.매출이 늘었음에도 실적이 부진한 이유로는 모델3·Y 판매가 인하와 영업비용 증가 등이 꼽힙니다.또 자율주행 무인 차량 공유 서비스인 로보택시와 인공지능(AI) 인프라 등의 투자가 늘어나면서 잉여현금 흐름은 마이너스(-) 10억 9천만 달러를 기록하며 적자 전환했습니다.블룸버그에 따르면 테슬라는 여전히 로보택시 등 기타 프로젝트에서 유의미한 매출을 내지 못하고 있습니다.테슬라는 올해 상반기에는 피닉스와 라스베이거스에서 로보택시를 선보일 수 있을 것으로 전망했지만, 아직 서비스를 진행하지 못했습니다.댈러스와 휴스턴에서 무인 주행 서비스를 시작했고, 마이애미로도 서비스를 확대했지만, 선발주자인 웨이모와의 경쟁에서 밀리는 모습이라는 지적도 나옵니다.(사진=연합뉴스)