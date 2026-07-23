한국서 일했던 LA 에인절스 스카우트, 상대 코치 몰래 촬영하다 해고

▲ 지난해 LG 스카우트로 일했던 저스틴 프린스틴

프로야구 KIA 타이거즈와 LG 트윈스에서 외국인 스카우트 업무를 맡았던 저스틴 프린스틴이 미국에서 상대 코치를 몰래 촬영했다가 들켜 해고됐습니다.미국 스포츠매체 디애슬레틱은 어제(22일, 한국시간) 로스앤젤레스 에인절스 스카우트로 일하던 프린스틴이 관중석에서 콜로라도 로키스 코치를 휴대전화로 촬영해 해고됐다고 전했습니다.프린스틴은 지난달 콜로라도전에서 스카우트 전용석에 앉아 경기를 지켜보던 중 콜로라도 코치진을 휴대전화로 촬영하다가 콜로라도 구단 관계자에게 적발됐습니다.MLB에서 스카우트가 단순히 영상을 촬영하는 것은 허용되지만, 전자기기를 활용해 사인을 훔치거나 해독하는 행위는 엄격히 금지되어 있습니다.당시 콜로라도는 더그아웃에서 투수에게 구종 사인을 내고 있었고, 이를 코치가 전달하는 방식이었습니다.콜로라도 구단은 해당 사건을 즉각 MLB 사무국에 보고했습니다.사무국으로부터 이를 통보받은 에인절스 구단은 프린스틴을 즉각 해고했으며, 콜로라도 수뇌부에 사과의 뜻을 전했습니다.양 구단은 이 사건을 프린스틴 개인의 단독 행동으로 결론지었으며, 이에 따라 에인절스 구단은 사무국으로부터 별도의 징계는 받지 않을 전망입니다.디애슬레틱에 따르면 프린스틴은 소셜미디어(SNS) 등에서 스스로를 '야구 스파이'(The Baseball Spy)라는 별명으로 불렀습니다.취재가 시작되자 그는 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정을 비공개로 전환하고 언론의 연락을 피하고 있는 것으로 알려졌습니다.아이러니하게도 그는 과거 자신이 진행하던 팟캐스트에서 2019년 불거진 휴스턴 애스트로스의 '사인 훔치기' 스캔들을 강력히 비판한 바 있습니다.당시 그는 "기술을 이용해 사인을 훔치는 것은 선을 넘은 짓이며, 이는 스파이 행위와 같다"고 목소리를 높였으나 자신이 비슷한 짓을 저질러 야구판을 떠날 처지에 놓였습니다.(사진=연합뉴스)