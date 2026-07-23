화이트 7이닝 1실점…한화 4연패 탈출

<앵커>



프로야구 한화가 KIA를 제압하고 4연패에서 벗어났습니다. 오웬 화이트 투수가 역투를 펼쳐 팀의 연패 탈출에 앞장섰습니다.



전영민 기자입니다.



<기자>



지난 16일 후반기 첫 등판이었던 키움전에서 5이닝 5실점으로 흔들렸던 화이트는 KIA전에서 안정을 되찾고 역투를 펼쳤습니다.



최고 시속 151km의 직구와 날카로운 스위퍼를 섞어 던지며 삼진 5개를 잡아냈고, 7회까지 KIA 강타선을 4안타 1실점으로 봉쇄해 시즌 6승째를 따냈습니다.



한화는 2회 터진 심우준의 시즌 4호 쐐기 쓰리런 포와 8회 우익수 이원석의 호수비를 더해 KIA에 7대 3 완승을 거두고 4연패를 벗어났고, NC를 반게임 차로 따돌리고 6위로 도약했습니다.



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최하위 키움은 선두 삼성을 3대 1로 제압했습니다.



5회 선발 투수 알칸타라가 팔꿈치 통증으로 예상보다 일찍 마운드에서 내려왔지만, 박지성, 김성민 등 구원진이 남은 5이닝을 1실점으로 틀어막았고, 김웅빈이 이틀 연속 홈런을 때려내며 승부를 갈랐습니다.



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SSG는 외국인 선수들의 활약을 앞세워 롯데를 꺾고 4연패에서 탈출했습니다.



선발 아빌라가 6회까지 4안타에 탈삼진 6개, 3실점으로 시즌 2승째를 거뒀고, 에레디아의 부상 대체 선수로 합류한 마드리스는 마수걸이 포를 비롯해 3안타 2타점 2득점을 올려 시원한 물세례를 받고 기쁨을 만끽했습니다.



(영상편집 : 이재성)