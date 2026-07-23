미·이란 대치에 국제 유가 급등…브렌트유 94달러대

▲ 국제유가

미국과 이란 간 충돌이 이어지면서 국제유가는 상승세를 이어갔습니다.ICE 선물거래소에서 9월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 94.07달러로 전장보다 3.36% 상승했습니다.뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가도 배럴당 86.83달러로 전장보다 2.95% 올랐습니다.시장은 미 고위 당국자들의 강경 발언과 호르무즈 해협을 둘러싼 지정학적 위험에 민감하게 반응했습니다.마코 루비오 미 국무부 장관은 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 외교장관 회의 참석을 위해 방문한 필리핀에서 "미국은 외교적 해결을 원하고 이란과 합의에 이를 수 있다면 기꺼이 그렇게 할 것"이라며 "우리가 지금 겪는 문제는 이란이 대화에 진지하지 않다는 것"이라고 말했습니다.도널드 트럼프 미 대통령도 트루스 소셜에 이란이 호르무즈 해협을 지나는 선박을 공격하면 그에 대응해 이란의 교량이나 발전소를 폭격하겠다고 경고했습니다.여기에 예멘의 친이란 반군 후티가 사우디아라비아 항구에 입출항하는 선박에 대한 봉쇄를 선언하면서, 호르무즈 해협 우회 수송로마저 위협받아 원유 공급 차질 우려가 더욱 커졌습니다.