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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.07.23 06:05 조회수
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1. '여론조사 대납' 오세훈 벌금 1천만 원 선고

여론조사 비용을 대납시킨 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 1심에서 벌금 1천만 원을 선고받았습니다. 벌금 100만 원 이상의 형이 확정되면 오 시장은 시장직을 잃게 됩니다.

2. 쿠팡 물류센터 화재 나흘 만에 완전 진화

인천 쿠팡 물류센터에서 난 불이 어젯밤(22일) 완전히 진화됐습니다. 화재가 난 지 110시간 만입니다.

3. 사건 직전 '병합수사' 지침…국수본 간부 첫 소환

광주 광산경찰서가 장윤기의 여고생 살해 사건이 벌어지기 직전 국가수사본부로부터 스토킹 같은 관계성 범죄를 적극적으로 병합 수사하라는 지침을 받은 것으로 확인됐습니다. 검찰은 국가수사본부가 분리수사 지침을 내렸다는 의혹을 확인하기 위해 국수본 간부를 소환 조사했습니다.

4. 오늘 '부동산 정책 대토론회'…보유세 오를까

오늘 이재명 대통령이 직접 주재하는 부동산 정책 국민 대토론회가 열립니다. 이번 토론회를 통해 부동산 보유세를 올릴지, 초고가 주택에 세금을 달리 부과할지 여부 등 민감한 정책들의 윤곽이 드러날 것으로 보입니다.
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