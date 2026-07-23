삼성, 폴드8·울트라·플립8 공개…AI 폴더블 시대

▲ 갤럭시 Z 플립8, 폴드8 울트라, 폴드8

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삼성전자가 화면비를 바꾼 갤럭시 Z 폴드8과 처음 선보인 최고급 모델 '폴드8 울트라'를 포함한 폴더블 스마트폰 3종을 공개하며 프리미엄 시장 공략에 나섰습니다.에이전트형 인공지능(AI)을 폴더블 전 제품으로 확대 적용하고 스마트워치와 스마트글래스 신제품까지 함께 선보이며 AI 기반 디바이스 생태계 확장에도 속도를 내고 있습니다.삼성전자는 22일(현지시간) 영국 런던 올드 빌링스게이트에서 '갤럭시 언팩 2026'을 열어 새 제품들을 공개하고 AI 전략 등을 소개했습니다.갤럭시 Z 폴드8은 전작과 달리 가로 길이가 늘어난 새로운 화면 비율을 채택했습니다.접었을 때는 138.4mm(5.5형, 10:16 비율), 펼쳤을 때는 193.2mm(7.6형, 4:3 비율)로, 커버 화면은 일상적인 스마트폰 사용에 최적화하고 메인 화면은 영상·게임·독서 등 콘텐츠 감상 몰입도를 극대화했습니다.두께는 접었을 때 9.7mm, 펼쳤을 때 4.5mm이며, 무게는 역대 폴드 시리즈 중 가장 가벼운 201g입니다.애플리케이션 프로세서(AP)는 갤럭시 S26 시리즈에 적용된 퀄컴의 '갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대'를 탑재했습니다.카메라는 후면 5천만 화소 듀얼 카메라를 지원합니다.새롭게 추가된 최고급 라인업 '폴드8 울트라'는 기존 폴드 시리즈의 화면비를 계승하면서 카메라와 멀티태스킹 성능을 끌어올렸습니다.메인 디스플레이는 203.1mm(8.0형, 20:18 비율), 커버 디스플레이는 164.8mm(6.5형, 21:9 비율)로 접었을 때 일반 스마트폰과 유사한 그립감을 제공합니다.접었을 때 두께는 8.9mm, 펼쳤을 때는 역대 폴드 중 가장 얇은 4.1mm이며 무게는 215g입니다.폴드8 울트라의 후면에는 2억 화소 메인 카메라, 1천000만 화소 망원 카메라와 함께 폴드 시리즈 최초로 5천만 화소 초광각 카메라가 탑재됐습니다.야간 촬영 기술인 '나이토그래피'와 8K 영상 촬영을 지원해 기기 하나로 촬영부터 편집, 콘텐츠 제작까지 완결할 수 있도록 설계됐습니다.대화면을 활용한 AI 기반 멀티태스킹 역시 고성능 AP를 바탕으로 한층 원활해졌습니다.배터리는 5,000mAh 대용량을 갖췄으며 45W 고속 충전과 듀얼 패스 충전을 지원합니다.두 제품에는 '플렉스 티타늄' 기술이 처음 적용돼 내구성과 화면 주름도 개선됐다고 삼성전자는 밝혔습니다.함께 공개된 플립8은 역대 시리즈 중 가장 얇고 가벼운 180g의 무게와 6.1mm(펼쳤을 때) 두께로 출시됐습니다.커버 디스플레이인 '플렉스윈도우'는 AI 중심 인터페이스로 개선돼 휴대전화를 펼치지 않고도 주요 정보를 확인하고 다양한 앱을 연동할 수 있습니다.아울러 올해 3월 S26 시리즈에서 선보였던 에이전트형 AI 기능이 Z 시리즈에도 대거 이식됐습니다.노태문 대표는 "대부분의 사람은 AI 경험을 폰에서 시작한다"며 "사람들이 늘 폰을 갖고 있기 때문만이 아니라 폰은 다른 어떤 기기보다도 사람을 잘 이해하기 때문"이라고 설명했습니다.노 대표는 "에이전틱 AI는 검색, 앱들 사이의 전환을 덜하게 해주고 가장 중요한 일에 더 많은 시간을 들이도록 돕는다"며 "연결된 갤럭시 생태계로 여러분의 AI 경험은 폰에서 손목(워치)으로, 거실의 TV로 부드럽게 확장된다"고 설명했습니다.구글과의 협업으로 최초 탑재된 '제미나이 인텔리전스'는 사용자의 화면과 맥락을 이해해 한층 고도화된 서비스를 제공합니다.배달·예약·쇼핑 등 40여개 앱을 자동으로 실행하는 한편, 주변 식당 검색 및 예약, 일정 관리 등 복잡한 작업도 스스로 처리하며 '나우 넛지', '나우 브리프' 등 개인 맞춤형 AI 기능도 지원됩니다.색상은 세 가지 제품 모두 그라파이트와 크림이 기본으로 출시됩니다.삼성닷컴 전용 색상으로 울트라는 바이올렛 쉐도우와 그린 쉐도우, 폴드8은 라벤더와 피스타치오, 플립8은 핑크와 민트가 추가됩니다.출고가는 폴드8(256GB 기준)이 227만8천100원으로 전작보다 10만1천200원 인하됐습니다.다만 폴드8 울트라는 257만7천300원으로 폴드7 대비 19만8천원 올랐으며, 플립8 역시 168만3천원으로 전작보다 19만8천원 인상됐습니다.신제품은 다음 달 7일부터 국내를 비롯한 전 세계에 순차 출시되며, 국내 사전 판매는 이달 28일부터 다음 달 3일까지 진행됩니다.(사진=삼성전자 제공, 연합뉴스)