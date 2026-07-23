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"뱃살 빠진대" 종일 배에 힘 꽉 줬다간…전문가 경고

이강 기자
작성 2026.07.23 07:52 수정 2026.07.23 07:58 조회수
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지금 여러분 바른 자세로 앉아 계신가요?

온종일 배에 힘을 주는 습관이 다이어트와 자세 교정에 도움이 된다는 콘텐츠를 소셜미디어에서 쉽게 찾아볼 수 있는데요.

이게 오히려 몸에 안 좋을 수 있다고 합니다.

전문가들은 이런 습관이 오히려 몸의 균형을 무너뜨릴 수 있다고 경고합니다.

해외에서는 이 문제를 '모래시계증후군'이라고 부르는데요.

배를 계속 집어넣은 채 생활하면 상복부 근육만 과긴장하고 골반저근의 기능은 떨어질 수 있습니다.

가톨릭대 인천성모병원 재활의학과 김재민 교수는 "골반저근이 방광과 자궁 등을 지지하는 중요한 근육"이라며, "복부를 계속 긴장시키면 골반 불균형과 허리통증 등을 유발할 수 있다"고 설명했습니다.

배에 힘을 주는 습관을 피하고 편안하게 호흡하며, 중간중간 자세를 바꿔주는 것이 좋겠습니다.

지금까지 알찬 뉴스 전해드렸습니다.
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