"뱃살 빠진대" 종일 배에 힘 꽉 줬다간…전문가 경고

지금 여러분 바른 자세로 앉아 계신가요?



온종일 배에 힘을 주는 습관이 다이어트와 자세 교정에 도움이 된다는 콘텐츠를 소셜미디어에서 쉽게 찾아볼 수 있는데요.



이게 오히려 몸에 안 좋을 수 있다고 합니다.



전문가들은 이런 습관이 오히려 몸의 균형을 무너뜨릴 수 있다고 경고합니다.



해외에서는 이 문제를 '모래시계증후군'이라고 부르는데요.



배를 계속 집어넣은 채 생활하면 상복부 근육만 과긴장하고 골반저근의 기능은 떨어질 수 있습니다.



가톨릭대 인천성모병원 재활의학과 김재민 교수는 "골반저근이 방광과 자궁 등을 지지하는 중요한 근육"이라며, "복부를 계속 긴장시키면 골반 불균형과 허리통증 등을 유발할 수 있다"고 설명했습니다.



배에 힘을 주는 습관을 피하고 편안하게 호흡하며, 중간중간 자세를 바꿔주는 것이 좋겠습니다.



지금까지 알찬 뉴스 전해드렸습니다.