[날씨] 수도권·강원 20∼50㎜ 강한 비…전국 열대야 계속

오늘(23일)은 큰 더위라는 뜻의 절기 대서인데요.



오늘도 중부지방은 장맛비가 흠뻑 내리겠습니다.



특히 새벽부터 낮 사이에 수도권과 강원 중북부 내륙에 시간당 20에서 최대 50mm의 매우 강한 비가 집중되겠습니다.



비의 양을 보면 인천과 경기 북부에 많게는 120mm 이상, 강원 북부에 최대 100mm 이상, 그 밖의 수도권과 강원도에도 최고 80mm의 많은 비가 예상되고요.



한편 남부지방은 오늘 오후에 소나기 오는 곳이 있을 텐데, 오히려 소나기가 그치고 나면 습도가 더 높아져 낮에는 폭염이, 밤에는 열대야 현상이 이어지겠습니다.



밤사이 서울 등 대부분 지역에서 열대야가 나타나겠고요.



오늘 낮 더위는 중부 지방은 주춤하겠지만 남부 지방은 35도 안팎까지 오르겠습니다.



이번 주말까지 중부지방은 장맛비가 이어지겠고, 수도권과 강원도는 다음 주 월요일에도 비 소식이 있습니다.



(남유진 기상캐스터)