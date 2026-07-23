뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 수도권·강원 20∼50㎜ 강한 비…전국 열대야 계속

SBS 뉴스
작성 2026.07.23 00:47 조회수
PIP 닫기
오늘(23일)은 큰 더위라는 뜻의 절기 대서인데요.

오늘도 중부지방은 장맛비가 흠뻑 내리겠습니다.

특히 새벽부터 낮 사이에 수도권과 강원 중북부 내륙에 시간당 20에서 최대 50mm의 매우 강한 비가 집중되겠습니다.

비의 양을 보면 인천과 경기 북부에 많게는 120mm 이상, 강원 북부에 최대 100mm 이상, 그 밖의 수도권과 강원도에도 최고 80mm의 많은 비가 예상되고요.

한편 남부지방은 오늘 오후에 소나기 오는 곳이 있을 텐데, 오히려 소나기가 그치고 나면 습도가 더 높아져 낮에는 폭염이, 밤에는 열대야 현상이 이어지겠습니다.

밤사이 서울 등 대부분 지역에서 열대야가 나타나겠고요.

오늘 낮 더위는 중부 지방은 주춤하겠지만 남부 지방은 35도 안팎까지 오르겠습니다.

이번 주말까지 중부지방은 장맛비가 이어지겠고, 수도권과 강원도는 다음 주 월요일에도 비 소식이 있습니다.

(남유진 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지