[나이트라인 초대석] '데뷔 첫 악역' 제대로 눈도장…배우 주상욱

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<앵커>빠른 전개와 세련된 연출 그리고 배우들의 개성 있는 연기로 요즘 최고의 인기를 끌고 있는 작품입니다. 드라마 '김부장'이 종영을 앞두고 결말에 대한 시청자들의 관심이 뜨겁습니다.나이트라인 초대석 오늘(23일)은 드라마 '김부장'에서 악역으로 이미지 변신을 한 배우 주상욱 씨와 함께하겠습니다.[주상욱/배우 : 우선 김부장을 이 정도까지는 생각 못 했는데 너무나 많이 사랑해 주셔서 너무나 감사드리고, 그리고 주강찬은 참 나쁜 사람인데도 불구하고, 악역인데도 불구하고 너무나 많이 응원해 주시고 사랑해 주셔서 너무나 감사합니다.][주상욱/배우 : 맞습니다. '자이언트'가 지금도 재방송을 많이 하더라고요. 그런데 그게 아까 이렇게 찾아보니까 벌써 한 15~16년 정도 됐거든요. 아마 그때도 자이언트라는 작품을 통해서 제가 이제 연기자 생활에, 배우 생활에 아마 터닝 포인트가 됐었고. 그 뒤로도 많은 작품을 했지만 이번에 또 이 김부장을 통해서 아마 또 다른 또 터닝포인트가 되지 않을까. SBS 감사합니다.][주상욱/배우 : 배우분들은 누구나 다 그런 것 같아요. 이렇게 이미지 변신, 그리고 새로운 도전 이런 거를 굉장히 생각을 좀 많이 하는데 그런 면에서는 이번에 주강찬 역할은 너무나도 좀 머릿속에 그리고 생각했던 그런 악역이 아니었나, 그런 배역이 아니었나, 이렇게 생각이 되고. 그리고 또 이렇게 결과까지 너무 좋아서 감사합니다.][주상욱/배우 : 카메라랑 이렇게 세팅을 다 해놓고 이제 들어가시면 됩니다, 해서 딱 들어갔는데 냉탕이더라고요. 그런데 그 신이 엄청 길었거든요. 엄청 길어서, 컷 하면 다시 온탕에 들어가고, 너무 추워서 떨면서 한 3시간 정도 촬영을 냉탕 온탕을 반복하면서 그렇게 촬영을 했던 것 같습니다.][주상욱/배우 : 소지섭 형님은 대한민국 최고의 액션 배우십니다. 그래서 매번 촬영을 할 때마다 이렇게 많이 가르쳐주신 것 같아요. 액션을 이렇게 때리면 이렇게 하고. 그래서 굉장히 웃으면서 좀 수월하게 촬영을 했던 것 같습니다. 물론 하루 종일 찍었습니다. 시작해서 끝날 때까지 계속 맞기는 했는데요. 그런데 우리 김 부장님이 도와주신 덕에 굉장히 수월하게 촬영할 수 있었습니다.][주상욱/배우 : 사실 그 장면에서 저희도 찍으면서도 그랬고, 저도 그랬고. 제가 더 맞을수록 아마 시청자분들은 쾌감을 느낄 것이다. 그런데 예상대로 좋아하시더라고요.][주상욱/배우 : 드라마 전체로 봤을 때 가장 그 7부의 김 부장이 주강찬을 통쾌하게 참교육하는, 아마 그때가 가장 또 명장면인 것 같고. 주강찬의 명대사로는 저는 기억나는 게 제 딸한테 이렇게 둘이 이렇게 묻는 장면이 있거든요. 그런데 그때 이제 귓속말로 괜찮아, 이렇게 뭔가 다독여줄 것 같았는데 전혀, "죽은 건 확인했니" 이런 얘기할 때 그게 굉장히 기억에 남습니다.][주상욱/배우 : 물론 연기는 제 직업이기도 하지만 현장에서만 느낄 수 있는 그런 에너지, 그게 저한테는 굉장히 삶의 활력이 되는 것 같아요. 그래서 제가 에너지를 계속 유지할 수 있는 게 이런 촬영 현장에서 나오는 에너지를 받아서 그런 게 아닌가. 그래서 제 인생에 활력이라고 말씀드리고 싶습니다.][주상욱/배우 : 7화에서 그렇게 이제 통쾌하게 맞는 장면을 보고 많은 분들이 좋아해 주셨잖아요. 아직 2회 남았습니다. 그리고 아직 한 발 더 남았습니다. 그러니까 남은 2회도 많이 기대해 주시고 끝까지 응원 부탁드리겠습니다.][주상욱/배우 : 물론 계속 앞으로도 배우 활동을 하겠지만 항상 좋은 배우다, 칭찬받는 그런 좋은 배우가 되고 싶습니다. 저도 계속 노력할 거고요. 응원 많이 부탁드리겠습니다.]