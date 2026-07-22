MLB 구로다-그라우어, 파울 타구 맞고 고환 파열…응급수술

▲ 고환 파열에도 안타 치는 구로다-그라우어
미국프로야구 메이저리그(MLB) 애슬레틱스의 신인 내야수 조슈아 구로다-그라우어가 파울 타구에 고환을 맞아 응급 수술을 받은 뒤 10일짜리 부상자 명단(IL)에 올랐습니다.
애슬레틱스 구단은 오늘(22일) 구로다-그라우어가 고환 파열 진단을 받고 수술대에 올랐다고 밝혔습니다.
구로다-그라우어는 전날 미국 애리조나주 피닉스 체이스필드에서 열린 2026 MLB 애리조나 다이아몬드백스와 방문 경기에 5번 타자 3루수로 선발 출전해 2대 0으로 앞선 5회초 두 번째 타석에서 다쳤습니다.
볼카운트 2스트라이크에서 몸쪽 직구를 쳤다가 파울 타구에 급소를 맞아 그대로 쓰러졌습니다.
극심한 통증을 호소한 그는 이를 악물고 다시 타석에 섰고, 4구째 바깥쪽 높은 직구를 받아쳐 중전 안타를 때렸습니다.
구로다-그라우어는 6회말 수비를 앞두고 교체된 뒤 병원으로 이송됐습니다.
마크 카체이 애슬레틱스 감독은 22일 MLB닷컴 등 현지 취재진과 인터뷰에서 "응급 수술을 받고 입원한 구로다-그라우어를 봤는데 표정은 밝았다"며 "엄청난 고통을 느꼈을 텐데도 타석으로 돌아가 안타를 치고 1이닝 동안 수비까지 소화했다는 것이 믿기지 않는다. 그의 투지가 경이롭다"고 말했습니다.
구로다-그라우어는 그 경기 첫 타석에서 빅리그 데뷔 첫 홈런을 치는 등 3타수 2안타 1타점을 기록했고, 애슬레틱스는 5대 2로 승리했습니다.
지난 달 30일 마이너리그에서 승격한 구로다-그라우어는 다치기 전까지 최고의 활약을 펼쳤습니다.
데뷔 후 16경기에서 60타수 25안타 타율 0.417을 기록해 1912년 에디 머피와 함께 애슬레틱스 구단 역대 데뷔 첫 16경기 최다 안타 타이기록을 세웠습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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