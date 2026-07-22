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[날씨/XR] 내일 절기 대서…남부·제주 큰 더위

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작성 2026.07.22 21:39 조회수
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내일(23일)은 큰 더위라는 뜻의 절기 대서입니다.

이름처럼 남부와 제주는 무더위가 이어지겠고, 중부 지방은 내일도 강한 비가 예상됩니다.

위성 영상인데요.

오늘 중국 남부에서 우리나라 중부를 가로질러 긴 비구름대가 형성돼 있고요, 그 안에서 찬 공기와 더운 공기가 서로 힘겨루기를 하는 지점에 바로 이 정체 전선, 즉 강한 비구름대가 활성화되고 있습니다.

오늘도 활성화된 정체 전선의 영향으로 중부 곳곳에 호우가 쏟아졌는데요.

내일도 새벽부터 낮 사이에 강한 비가 집중되겠습니다.

인천과 경기 북부 강원 북부에는 시간당 최대 50mm, 서울과 경기 남부, 강원 중부 내륙에 시간당 20~30mm의 강한 비가 내리겠습니다.

비의 양을 보면 경기 북부에 최대 120mm 이상, 강원 북부에도 최대 100m 이상, 그 밖의 수도권과 강원 내륙에 최대 80mm의 많은 비가 예상되고요, 한편 남부 지방에는 내일 소나기 예보가 있는데 오히려 비가 그치고 나면 습도를 더 끌어올려 밤낮으로 무더위가 이어지겠습니다.

자세한 내일 기온 살펴보겠습니다.

오늘 밤은 서울을 포함한 전국 대부분 지역에서 열대야가 예상되고요, 내일도 비가 내리는 중부는 낮 더위가 주춤하겠지만, 남부지방은 35도 안팎까지 오르겠습니다.

이번 주말까지 중부 지방에는 장맛비가 이어지겠고, 수도권과 강원도는 다음 주 월요일까지 비 소식이 있습니다.

(남유진 기상캐스터)
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