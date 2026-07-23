제니, 신곡 MV서 연인 케미…상대는 타이완 모델 카이였다

그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 제니의 신곡 뮤직비디오 티저가 공개돼 컴백 기대감을 높였다.



제니는 22일 공식 틱톡 계정을 통해 "이번 주 금요일 'Less than a Lover' 뮤직비디오 공개"라는 글과 함께 짧은 티저 영상을 게재했다. 공개된 영상에는 푸른 들판과 길게 뻗은 비포장도로를 배경으로 나란히 선 제니와 카이의 모습이 담겼다. 제니는 카메라를 바라보며 신곡의 가사를 읊조린 뒤 카이의 손을 잡고 함께 달리며 마치 청춘 영화의 한 장면 같은 감성을 연출했다.



제니는 이번 신곡의 작사와 뮤직비디오 연출 등 제작 전반에 참여했으며, 정식 발매에 앞서 미국 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌 2026'과 스페인 '매드 쿨 페스티벌' 무대에서 선공개해 글로벌 팬들의 호응을 얻었다. 이어 다음 달 미국 '롤라팔루자 시카고'와 일본 '서머 소닉 2026' 무대에도 오를 예정이다.



앞서 제니의 소속사 OA엔터테인먼트는 SNS에 얼굴을 가린 남성과 나란히 앉은 연인 사진을 공개해 화제를 모았다. 해당 남성은 한국에서 활동 중인 타이완 출신 모델 카이로 확인됐다.



영상을 접한 팬들은 "커플 챌린지가 유행할 것 같다", "둘의 분위기가 너무 잘 어울린다", "영화 같은 영상미다", "신곡이 더욱 기대된다" 등의 반응을 보였다.



제니의 새 솔로 싱글 'Less than a Lover'는 오는 24일 오후 1시 발매된다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)