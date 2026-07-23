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빅뱅, 데뷔 20주년 맞아 한강서 무료 팬 이벤트 개최…드론쇼·불꽃놀이 예고

SBS 뉴스
작성 2026.07.23 11:07 조회수
빅뱅, 데뷔 20주년 맞아 한강서 무료 팬 이벤트 개최…드론쇼·불꽃놀이 예고
그룹 빅뱅이 데뷔 20주년을 맞아 서울 한강공원에서 팬들과 함께하는 대규모 무료 이벤트를 연다.

쿠팡플레이는 22일 공식 SNS를 통해 '쿠팡플레이와 함께하는 빅뱅 20주년 X 한강 컬래버레이션 : BIGBANG UNIVERSE' 개최소식을 알렸다.

공개된 포스터에 따르면 행사는 오는 8월 19일 오후 8시 서울 여의도한강공원 물빛무대 일원에서 열린다. 공연은 빅뱅의 데뷔 20주년을 기념해 마련된 특별 이벤트로, 누구나 무료로 관람할 수 있다.

이번 행사는 8월 21일부터 23일까지 경기 고양종합운동장에서 열리는 빅뱅의 새 월드투어 'XX : COSMOS'를 앞두고 진행되는 사전 팬 이벤트다.

쿠팡플레이는 이날 행사에서 빅뱅의 대표곡을 새롭게 재해석한 디제잉 퍼포먼스를 비롯해 미디어아트, 대규모 드론쇼, 불꽃놀이 등 다양한 프로그램을 선보일 예정이라고 밝혔다.

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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