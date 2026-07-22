민주, 국힘 '이 대통령 근저당' 공세에 "장동혁, 주택 6채 처분했나"

▲ 더불어민주당

민주당은 오늘(22일) 이재명 대통령의 분당 아파트 근저당 설정을 둘러싼 국민의힘의 공세에 장동혁 대표의 주택 보유 현황을 거론하며 "적반하장을 넘어선 후안무치의 극치"라고 비판했습니다.전수미 대변인은 이날 국회 브리핑에서 "근저당 설정은 신속한 주택 매각 과정에서 매수인의 자금 사정을 배려하고 매도인 스스로 잔금 회수의 위험을 감내한 투명하고 적법한 실무적 조치"라며 이같이 밝혔습니다.국민의힘을 향해서는 "이를 두고 대출 규제 회피나 꼼수 운운하며 왜곡하는 것은 합법적이고 정상적인 거래마저 정쟁의 수단으로 전락시키려는 악의적 프레임 씌우기"라고 주장했습니다.이어 "다수의 주택을 소유하며 기득권을 수호해 온 이들이 단 한 채뿐인 자택마저 손실을 감수하며 처분한 이 대통령을 향해 거짓 선동을 일삼고 있다"고 지적했습니다.전 대변인은 또 국민의힘 장동혁 대표를 향해 "소유하신 여섯 채의 주택은 모두 처분하셨나"라고 물으며 "제 눈의 들보는 보지 못한 채 남의 눈의 티끌만 찾아 헤매는 작금의 촌극이 참으로 개탄스럽다"고 말했습니다.그러면서 "그 어떠한 비열한 가짜 뉴스와 거짓 선동으로도 부동산 시장을 정상화하려는 이재명 정부의 확고한 의지를 꺾을 수는 없다"고 강조했습니다.앞서 국민의힘은 이 대통령이 분당 아파트 매도 과정에서 17억 7천여만 원의 근저당을 설정한 것을 두고 "편법", "공정과 상식의 파괴"라고 비판한 바 있습니다.(사진=더불어민주당 제공, 연합뉴스)