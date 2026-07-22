한 총리, 개신교계 지도자 예방…"생명 존중에 종교 역할 커"

▲ 한성숙 국무총리가 22일 서울 종로구 한국기독교회관을 방문, 김정석 한국교회총연합 대표회장 대화하고 있다.
한성숙 국무총리는 오늘(22일) 개신교계 지도자들을 잇달아 예방했습니다.
한 총리는 오늘 오후 종로구 한국기독교회관을 방문해 한국교회총연합(한교총) 김정석 대표회장을 만났습니다.
한 총리는 이 자리에서 "생명 관련된 부분들, 자살의 문제라든지, 현대를 살아가는 우리 마음이 굉장히 허하고 어려운 부분에 대해 사실 종교의 역할이 굉장히 크다"며 "도움을 (받으며) 앞으로 (함께) 해야 할 부분이 있다"고 말했습니다.
이에 김 회장은 저출산, 약물남용, 생명존중, 통일, 안보 등 여러 사안에 대해 함께 협력할 기회가 있을 것이라면서도 '교회차별법'(차별금지법) 등이 제정돼서는 안 될 것이라는 목소리도 냈습니다.
한 총리는 이어 한국기독교교회협의회(NCCK) 박승렬 총무를 만나서도 "빠른 기술 발전의 상황 속에 사람들이 누군가로부터 위안받고 싶어 한다"며 "(종교계에) 상의를 드리며 (보완책을) 새롭게 만들어 가야 한다는 생각이 든다"고 강조했습니다.
박 총무는 "우리 사회에서 AI(인공지능) 문명이 가져오는 긍정적인 효과도 있지만 그것으로 인해 어려움을 겪게 될 (부분이) 없는지 잘 보살펴 주시고 대책을 세워달라"고 당부했습니다.
(사진=연합뉴스)
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