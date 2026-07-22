뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

한 총리, 개신교계 지도자 예방…"생명 존중에 종교 역할 커"

김아영 기자
작성 2026.07.22 17:46 조회수
한 총리, 개신교계 지도자 예방…"생명 존중에 종교 역할 커"
▲ 한성숙 국무총리가 22일 서울 종로구 한국기독교회관을 방문, 김정석 한국교회총연합 대표회장 대화하고 있다.

한성숙 국무총리는 오늘(22일) 개신교계 지도자들을 잇달아 예방했습니다.

한 총리는 오늘 오후 종로구 한국기독교회관을 방문해 한국교회총연합(한교총) 김정석 대표회장을 만났습니다.

한 총리는 이 자리에서 "생명 관련된 부분들, 자살의 문제라든지, 현대를 살아가는 우리 마음이 굉장히 허하고 어려운 부분에 대해 사실 종교의 역할이 굉장히 크다"며 "도움을 (받으며) 앞으로 (함께) 해야 할 부분이 있다"고 말했습니다.

이에 김 회장은 저출산, 약물남용, 생명존중, 통일, 안보 등 여러 사안에 대해 함께 협력할 기회가 있을 것이라면서도 '교회차별법'(차별금지법) 등이 제정돼서는 안 될 것이라는 목소리도 냈습니다.

한 총리는 이어 한국기독교교회협의회(NCCK) 박승렬 총무를 만나서도 "빠른 기술 발전의 상황 속에 사람들이 누군가로부터 위안받고 싶어 한다"며 "(종교계에) 상의를 드리며 (보완책을) 새롭게 만들어 가야 한다는 생각이 든다"고 강조했습니다.

박 총무는 "우리 사회에서 AI(인공지능) 문명이 가져오는 긍정적인 효과도 있지만 그것으로 인해 어려움을 겪게 될 (부분이) 없는지 잘 보살펴 주시고 대책을 세워달라"고 당부했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김아영 기자 사진
김아영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지