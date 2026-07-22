한 총리, 개신교계 지도자 예방…"생명 존중에 종교 역할 커"

▲ 한성숙 국무총리가 22일 서울 종로구 한국기독교회관을 방문, 김정석 한국교회총연합 대표회장 대화하고 있다.

한성숙 국무총리는 오늘(22일) 개신교계 지도자들을 잇달아 예방했습니다.한 총리는 오늘 오후 종로구 한국기독교회관을 방문해 한국교회총연합(한교총) 김정석 대표회장을 만났습니다.한 총리는 이 자리에서 "생명 관련된 부분들, 자살의 문제라든지, 현대를 살아가는 우리 마음이 굉장히 허하고 어려운 부분에 대해 사실 종교의 역할이 굉장히 크다"며 "도움을 (받으며) 앞으로 (함께) 해야 할 부분이 있다"고 말했습니다.이에 김 회장은 저출산, 약물남용, 생명존중, 통일, 안보 등 여러 사안에 대해 함께 협력할 기회가 있을 것이라면서도 '교회차별법'(차별금지법) 등이 제정돼서는 안 될 것이라는 목소리도 냈습니다.한 총리는 이어 한국기독교교회협의회(NCCK) 박승렬 총무를 만나서도 "빠른 기술 발전의 상황 속에 사람들이 누군가로부터 위안받고 싶어 한다"며 "(종교계에) 상의를 드리며 (보완책을) 새롭게 만들어 가야 한다는 생각이 든다"고 강조했습니다.박 총무는 "우리 사회에서 AI(인공지능) 문명이 가져오는 긍정적인 효과도 있지만 그것으로 인해 어려움을 겪게 될 (부분이) 없는지 잘 보살펴 주시고 대책을 세워달라"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)