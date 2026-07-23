[비디오머그] 밥 먹다 피살된 정치인…동기는 '오리무중'

자신의 집 거실에서 점심을 먹던 정치인이 갑자기 들이닥친 괴한에게 끔찍하게 살해됐습니다.



집안 CCTV에 포착된 장면과 경찰 등에 따르면 범인은 '은행카드가 있는지' 물어보자마자 망치를 27차례나 잔인하게 휘둘렀습니다.



사흘 뒤 유력한 용의자가 잡혔는데 아직도 범행 동기는 밝혀지지 않고 있습니다.



지난 10년 동안 현직 의원만 2명이나 살해됐던 영국은 이번 정치인 피살 사건으로 큰 충격에 빠졌습니다.



비디오머그에서 관련 내용 자세히 정리했습니다.



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(취재·구성 : 심영구, 편집 : 박서연, 디자인 : 조승현, 도움 : 김채현, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)