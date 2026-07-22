코스피, 알파벳 실적 앞두고 경계에 '전강후약'…6,797서 마감

▲ 22일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 모습.
오늘(22일) 코스피는 장중 '7천피'(코스피 7,000)를 터치한 뒤 상승 폭을 축소해 결국 6,700대에서 마감했습니다.
AI 랠리의 분수령이 될 알파벳의 실적 발표를 하루 앞두고 경계 심리가 유입된 영향으로 보입니다.
오늘 코스피는 전장보다 49.75포인트(0.74%) 오른 6,797.70로 마감했습니다.
지수는 전 거래일 대비 304.14포인트(4.51%) 오른 7,052.09로 출발한 뒤 급등해 장 중 7,166.00까지 올랐습니다.
코스피가 장 중 7,000선을 넘은 것은 지난 15일 이후 4거래일 만입니다.
이에 유가증권시장에서 매수 사이드카가 발동되기도 했습니다.
올해 들어 40번째 사이드카이자 20번째 매수 사이드카 발동입니다.
그러나 오후 들어 상승 동력이 약화해 상승 폭을 거의 다 반납했습니다.
외국인 투자자가 오랜만에 조 단위 순매수를 기록했지만 개인과 기관의 매도에 지수는 거의 제자리걸음을 했습니다.
유가증권시장에서 외국인은 2조 6천311억 원을 순매수한 반면, 개인과 기관은 각각 1조 2천278억 원, 1조 3천868억 원 순매도했습니다.
외국인은 코스피200 선물 시장에서는 430억 원 매도 우위를 기록했습니다.
원/달러 환율은 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 6.7원 오른 1,480.1원입니다.
코스피는 오전 '반도체 투 톱'을 중심으로 유입된 강한 매수세에 큰 폭으로 상승했습니다.
간밤 미국 뉴욕 증시에서 나스닥 종합 지수를 포함해 3대 주가 지수가 일제히 오른 데다 필라델피아 반도체 지수도 5.21% 상승한 영향입니다.
그러나 오후 들어 한국 시각으로 내일 새벽 발표될 구글 모회사 알파벳의 실적 발표에 대한 경계 심리가 유입되면서 상승세가 둔화했습니다.
이 여파로 삼성전자는 0.58% 상승한 26만 500원에 정규장을 마쳤고 SK하이닉스는 오히려 0.33% 하락한 183만 원에 거래를 마쳤습니다.
SK하이닉스는 장 중 9.26% 오른 200만 6천 원까지 상승하며 ' 200만 닉스'를 회복하기도 했으나 결국 하락했습니다.
다만 외국인은 SK하이닉스와 삼성전자를 각각 1조 2천563억 원, 5천834억 원 순매수했습니다.
순매수 순위 1위, 2윕니다.
다른 시가총액 상위주도 오전의 상승 폭이 축소하거나 오히려 하락하며 장을 마감했습니다.
삼성전기(2.67%)와 현대차(4.76%), LG에너지솔루션(1.26%) 등은 올랐고 SK스퀘어(-1.84%), 삼성바이오로직스(-1.65%), 신한지주(-0.19%) 등은 내렸습니다.
업종별로는 통신(5.08%), 건설(4.62%), 운송 장비·부품(3.02%) 등은 상승했고 의료·정밀 기기(-6.48%), 섬유·의류(-1.27%), 제약(-1.18%) 등은 하락했습니다.
상승 종목 수는 469개, 하락은 399개, 보합은 47개였습니다.
코스닥 지수는 전 거래일 대비 2.25포인트(0.30%) 내린 751.09로 마쳤습니다.
지수는 전장보다 19.07포인트(2.53%) 오른 772.41로 출발해 4%대의 상승률을 보이기도 했으나, 오 후 들어 상승 폭이 둔화했고 마 감 직전 하락 전환했습니다.
개인은 2천638억 원 순매수한 반면, 기관과 외국인은 1천914억 원, 842억 원 순매도했습니다.
시총 상위주 가운데 에코프로비엠(1.51%), 에코프로(2.53%), 레인보우로보틱스(16.28%) 등이 올랐고 알테오젠(-1.83%), 주성엔지니어링(-4.26%), 원익IPS(-3.79%) 등은 내렸습니다.
코스닥 시장에서 상승 종목은 839개, 하락은 793개, 보합은 103개였습니다.
유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 28조 5천480억 원, 5조 3천950억 원으로 집계됐습니다.
대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓의 거래대금은 총 15조 5천98억 원이었습니다.
(사진=연합뉴스)
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