[자막뉴스] "저희가 부족했습니다"…한화오션, 60조 프로젝트 탈락 후 '감사 영상'에 응원 쏟아졌다

60조 원 규모의 캐나다 차세대 잠수함 수주전에서 탈락한 한화오션이 실패 과정을 담은 홍보 영상을 공개해 화제가 되고 있습니다.



한화오션은 최근 자사 유튜브 채널에 '캐나다 잠수함 사업을 응원해 주신 모든 분들께 감사드린다'는 제목의 2분 49초짜리 영상을 올렸습니다.



해외 방산 수주전에서 고배를 마신 기업이 입장문 외에 실패 과정과 아쉬움을 담은 영상 콘텐츠를 공식적으로 제작해 공개한 것은 이례적입니다.



영상에는 3년 동안 캐나다 현지에서 한국 잠수함의 우수성을 알렸던 도전 과정과 함께 "할 수 있는 모든 것을 쏟아부었지만 저희가 조금 부족했다"며 "쓰라린 교훈을 가슴에 새겨 더 확실한 대안을 찾겠다"는 다짐이 담겼습니다.



한화오션은 특히 한국어 버전과 영문 버전을 따로 제작해, 각각 한국과 캐나다 관계자들을 향한 맞춤형 감사 인사를 전했습니다.



결과에 불복하거나 발주국을 비판하는 대신 부족했던 점을 돌아보며 몸을 낮춘 것입니다.



이에 유튜브에선 "뒤는 볼 필요 없다. 오직 앞만 보고 달리라", "끝까지 최선을 다한 모습이 자랑스럽다"는 등 4천 개에 달하는 응원 댓글이 이어지고 있습니다.



업계에서는 한화오션의 이번 영상을 캐나다 수주전 실패를 단순한 좌절로 남기지 않고, 글로벌 시장에서 쌓은 경험과 기술력을 부각해 브랜드 이미지를 제고하려는 일종의 '영리한 전략'으로 평가하고 있습니다.



한화오션은 앞서 캐나다형 차기 잠수함 프로젝트에서는 원팀으로 함께 했던 HD현대중공업과 8천억 원 규모의 태국 잠수함 수주를 놓고 경쟁을 벌이고 있습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)