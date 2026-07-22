[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김준일 시사평론가, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 양만희 SBS 논설위원
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● "이익 포기, 매수자 배려"
김준일 / 시사평론가
"대통령 근저당, 불법·편법은 아냐…정책 신뢰성은 떨어져"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"청와대 대응 방향 잘못됐어…미담 아냐"
"정부, 부동산 거래 활성화 안 되고 있는 상황 인지해야"
양만희 / SBS 논설위원
"이 대통령, 일반인 방식 대책으로 부동산 거래…문제의 본질"
"청와대 해명 방식, 앞으로 부동산 정책 집행에 어려움 따를 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 이 대통령 아파트 매매에 청와대 "기대이익 포기. 매수자 사정 고려"…윤희석 "미담으로 만들 일 아냐"
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