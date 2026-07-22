[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김준일 시사평론가, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 양만희 SBS 논설위원
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● 신중론에도 '폐지' 가닥
김준일 / 시사평론가
"민주, 보완수사 유지 시 검찰 행태 어떨지 설득력 있어야"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"민주, 국민 입장서 생각해야…한병도, 운동권식 수사 발언 안타까워"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] KSOI "보완수사권 폐지 반대 55.3 찬성 27.4"…민주 '신중' 여론에도 '폐지' 가닥
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