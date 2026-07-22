[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김준일 시사평론가, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 양만희 SBS 논설위원
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● '신천지' 개입설 파문 ~ ● "필패론" 이어 "썩은 내"
김준일 / 시사평론가
"민주당 심리적 분당 상태…유시민 발언, 싸우겠다는 선전포고"
"유시민 필두로 진영 결집해 다른 정치할 가능성 배제할 수 없어"
"김민석, 유시민에 배신자 프레임…유시민, 기조 변화 설명해야"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"김민석, '신천지 의혹' 제기…전당대회 표 대결 우려한 듯"
양만희 / SBS 논설위원
"유시민 대통령 비판 기조에 김어준·정청래 어떤 자세 보일지가 변수"
"민주당 대표 적합도, 김민석·정청래 접전 상태"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 민주, 신천지 의혹에 '발칵'…김민석 "근거? 맡겨달라" 정청래 "강력 응징"
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