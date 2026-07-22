[인터뷰] 유시민 발언에는 계속 "노 코멘트" 정청래, '신천지 의혹'은 격정 토로?

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 정청래 민주당 대표 후보

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● 정청래 민주당 대표 후보 인터뷰



"자기 정치 비판? 자기 인식이 그러면 남들도 그렇게 보는 것"

"핵심 코어 지지층 등돌리면 안 돼…'독배'라도 들겠다 결심"

"'뉴이재명'이 당 주류 된다면 앞으로 선거 어려워"

"10년 전에도 '1인 1표제' 주장…검찰 개혁보다 큰 성과"

"'신천지 의혹' 강력히 응징…민주당 전체 위험에 빠트리는 일"

"'정교 위반', 위헌 정당 소지…근거 있으면 수사 의뢰해야"

"연루설 제기한다면 가장 강력한 방법으로 법적 조치할 것"

"김민석, 특정 후보 얘기 안 해서 더 문제…아니면 말고 식 안 돼"

"이재명 대통령 아파트 거래 논란? 매도 의사가 중요한 것"

"유시민 발언? 저라고 왜 할 말 없겠나…때로는 침묵이 더 좋아"

"모두 이재명 정부 성공 위해 하는 말…궁극적인 목표 같아"

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▷ 주영진 / 앵커 : 여러분 짐작하셨죠. 민주당 대표 후보 정청래 후보 나오셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 안녕하십니까. 민주당을 민주당답게, 강력한 개혁 당 대표 정청래입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 주영진의 뉴스브리핑에서 정청래 전 대표를 만나는 건 처음인 것 같습니다.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 그런가요.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇죠, 뉴스 라디오 프로그램할 때 한번 뵀었고요. 그때가 또 전당대회 때였네요. 생각해 보니까.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 네, 그렇네요. 제가 당 대표 때는 가급적이면 언론 인터뷰나 언론 플레이를 안 했습니다. 자기 정치를 안 하려고 그랬습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런데도 불구하고 왜 자기 정치한다는 비판에 다른 후보들로부터 이렇게 많이 나오고 있죠.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 자기 인식이 그렇게 되어 있으면 남들도 그렇게 보겠죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러면 그런 이야기보다 먼저 정청래 전 대표가 내가 대표를 또 해야 되겠다, 집권당인 민주당의 대표가 또 돼야 한다, 그 이유가 있을 거 아닙니까?



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 원래는 6월 3일 오후 6시 방송사 지방선거 출구조사까지만 제가 생각을 했습니다. 그리고 어떻게 해서든 지방선거 결과를 좋게 해야 되겠다, 그 생각밖에 없었고요. 그런데 제 마음과 달리 전당대회 기간이나, 그 이전이나 실제로 전당대회를 준비하는 건가, 왜 이렇게 당 대표의 행보에 대해서 딴지를 걸지, 이런 생각은 실제로 많이 했고요. 또 그리고 어느 순간부터 '문조털래유'로 상징되듯이 전직 대통령을 부정하고 민주당 정통성과 정체성을 훼손하는 듯한 이런 움직임이 실제로 많았는데, 그럼에도 불구하고 저는 전당대회를 위해서 저러나 하는 의심은 했지만 저는 그냥 6.3 지방선거 승리를 위해서 뛰었을 뿐입니다. 그리고 6.3 지방선거 결과가 그렇게 나왔고, 그 이후에 여러 가지 흐름들, 그리고 당원들의 움직임 이런 것이 민주당의 전통적 지지층 핵심 코어층이 대거 이탈하려고 하는 움직임, 그리고 지지율의 저하, 이런 게 있으면서 이거 어떻게 하지, 큰일 났는데, 이러다 보니까 결국은 지금 두 분 나온, 하여튼 전당대회 당 대표로 나온 분들을 지지하는 또 하나의 큰 흐름, 그런 흐름이 있다는 것을 알게 되었고, 그것이 저한테 투사되는 것을 느꼈고. 그리고 뭐 비근한 예로 당원과 지지자 4만 명이 직접 서명을 해서 저희 의원실에 당 대표 출마를 하라고 했고.



▷ 주영진 / 앵커 : 4만 명이요?



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 네. 4만 명이, 보도는 잘 안 됐는데 그런 건 보도를 안 하더라고요. 그래서 그걸 직접 전달을 받고 이러면서 내가 만약에 출마를 하지 않으면 도망가는 건가, 회피하는 건가 이런 생각을 하게 됐고. 그래서 결국은 제가 말씀드린 것처럼 김대중, 노무현, 문재인, 이재명을 지지했던 사람들이 똘똘 뭉치지 않고 어떻게 총선‧대선을 넘을 수 있는 것인가. 핵심 코어 지지층 이게 큰 부분 큰 덩어리인데 이것이 등을 돌리고, 이 부분이 등을 돌리고 어떻게 가능한 것인가. 그러면 결국 그게 독배라도 그건 제가 잔을 들어야 되겠다, 이런 생각을 하게 된 겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 핵심 코어 지지층이 등을 돌리는 상황을 어떻게 우리가 이겨낼 것인가, 극복해 나갈 것인가. 그러면 그 핵심 코어 지지층은 어떤 지지층을 얘기하는 것이고 그들은 왜 등을 돌리고 있다고 느끼신 건지?



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 소위 말해서 뉴이재명과 다른 결, 그리고 실제로 이게 전통적인 지지층, 핵심 코어 지지층, 그동안 김대중, 노무현, 문재인, 이재명을 지지했던 가장 큰 부분, 여기에 플러스알파가 소위 말하는 제가 뭐 표현하고 싶지 않지만, 뉴이재명, 이것이 이제 플러스알파가 돼야 하는데, 큰 축이 무너지고, 그리고 새로 유입된 그런 분들로 그것이 당 주류가 된다면 앞으로 참 많은 선거에서 어려움이 있겠다, 이런 생각을 하게 됐습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런데 어떤 면에서는 우리가 지난 정부, 지난 정권을 이렇게 보면, 정권 때마다의 어떤 주류라고 하는 세력들이 있다가 정부가 바뀌면 주류가 바뀌는 것은 자연스러운 현상 아닙니까?



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 그런데 주류, 비주류를 어떻게 구분할지는 모르겠는데 민주당은 제가 지금 말씀드린 전통적인 지지층, 이게 항상 주류였습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러니까 늘 결합해 왔다는 얘기십니까. 가령 DJ의 민주당과 노무현의 민주당, 그러면 DJ의 민주당의 전통 지지층이 그대로 옮겨오면서 여기에 노무현 지지층이 합쳐지는 이런 현상이었다라고 말씀하시는데.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 그것이 이제 계속 합쳐지고, 플러스알파가 되고. 그러니까 예를 들면 문재인 당 대표 시절에 문재인 당 대표를 흔들었을 때 그리고 실제로 분당해서 나갔고. 그때 문재인을 지키자, 그러면서 온라인 입당이 한 10만 명, 들어오지 않았습니까. 그리고 이재명 대표 때도, 이재명 대표를 윤석열 검찰 독재 정권이 야당 탄압, 정적 제거, 이재명 죽이기를 할 때 이재명을 지키자, 그리고 또 대거 또 입당을 하고. 이런 분들이 사실상 정확한 의미에서의 새로운 뉴이재명이 되겠죠. 대선 이후, 대선 이긴 걸 보고 들어온 분들은 그분들과는 좀 다릅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런데 어쨌든 간에 지금 그게 이게 합쳐지는 게 아니라 뭔가 이렇게 선이 그어져 있고 뭔가 분열되는 양상이 있다.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 그래서 지금까지 제가 김대중, 노무현, 문재인, 이재명을 지지했던 지지자들 그리고 민주당 깃발을 들고 왔던 제가 그 역할을 어렵더라도 해야 되겠다. 그리고 당을 탈당했던 분들 같은 경우는 그분들에게 어필하기가 좀 어렵지 않은가. 뭐라고 하면 당신 그때 왜 탈당했어, 이렇게 하면 뭐라고 할 거예요. 그리고 한 번 탈당한 사람에 대한 그분들이 어쩔 수 없어서 그런 부분도 있겠지만 그래도 그런 부분에는 흠이 없고. 또 10년 전에 제가 컷오프 공천 탈락했어도 실제로 제가 '더컸유세단'을 이끌면서 공천 못 받은 정책, 내가 공천받은 우리의 후보들을 위해서 선거운동을 하지 않았습니까. 예를 들면 그것이 그때도 그렇고 지금도 그걸 소환해서 많은 분들이 감동이었다, 그리고 정당 사상 이런 일이 있었느냐 할 정도로 저는 당원들에게 깊은 감동을 줬다, 이렇게 생각하고 그런 사람이 우리 다 모여서 한번 해보자 이렇게 하는 것이 좀 더 설득력이 있지 않은가. 선거 때 남의 당 후보 도우러 갔던 탈당했던 사람. 이유야 어쨌든 이후 어쨌든 탈당해서 다른 당을 창당해서 실제로 총선 때 나와서 우리 당 후보에게 해를 끼쳤던, 결과적으로, 그랬던 분들은 당원들이 시쳇말로 안 먹어주는 거죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 벌써 그게 10년 됐군요.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 3월 10일 날, 제가 컷오프 10주년이어서 그때 했던 백의종군했던 당사 앞에서의 동영상을 봤는데 제가 너무 놀라웠던 것이 제가 당 대표를 하면서 발언, 최고위 공개 발언을 통해서 이런 발언을 많이 했습니다. 나라의 주인이 국민이듯 당의 주인은 당원입니다. 당원 주권 정당을 만들어야 합니다. 1인 1표제를 실시해야 합니다. 이런 얘기를 했는데 10년 전 영상을 제가 보고 있다 보니까 '나라의 주인이 국민입니다, 당의 주인이 당원입니다, 당원 주권 정당을 만들자.' 하는 말을 그때 똑같이 하고 있더라고요. 그런데 저는 그걸 까맣게 잊어먹고 제가 새로 말하는 줄 알았어요.



▷ 주영진 / 앵커 : 정청래라는 정치인에게 체화된 하나의 신념 정치적 소신 철학 그런 게 되겠네요. 당원주권주의.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 10년, 정치인에게 10년이라는 시간이



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 87년 대통령 직선제 하자는 주장과 똑같은 겁니다. 당에서 1인 1표, 아니, 나는 한 표인데 국회의원은 막 100표, 200표, 100표, 4,000표, 3,000표 이렇게 되면 그 누가 그걸 민주주의라고 인정하겠습니까. 그래서 가장 기본적인 것을 지금 했을 뿐입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 1인 1표제는 정청래 대표 시절의 가장 큰 성과다, 이렇게 생각하시는.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 실제로 저는 검찰 개혁을 저한테 가장 큰 성과로 얘기할 줄 알았어요. 그런데 6.3 지방선거 때 제가 깜짝 놀란 것이 경상도에 있는 직지사, 큰 절을 갔거든요. 그런데 스님 두 분이, 제가 차를 내리자마자 스님 두 분이 '대표님 1인 1표제 해 주셔서 감사합니다.'



▷ 주영진 / 앵커 : 스님들이 또 그런 말씀을,



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 하여튼 스님들까지 이렇게 얘기하고 전국 제가 돌아다녀 보면 저한테 가장 많이 얘기하는 것이 1인 1표제입니다. 1인 1표제 해 주셔서 감사합니다. 그래서 1인 1표제가 제가 생각했던 것보다 우리 권리당원들한테 주는 엄청난, 뭐라고 그럴까요. 그분들에게는 좋아하는 거예요. 하여튼 이런 것을, 그 정도인지는 몰랐습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 스님 얘기하니까 한때는 또 이 스님들이 또 정청래 대표 상당히 싫어하지 않았습니까. 다 이제 해결된 겁니까?



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 스님들하고 지금 절친, 절친입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그리고 아까 그 스님은, 요즘 스님들 중에도 당원이 있는 모양이죠?



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 그러겠죠. 그럴 수 있겠죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 최근에 그러다 보니까



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 하여튼 절에 많이 다닙니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 절에 많이 다니십니까.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 절에 가서 절을 하면 마음이 참 고요해집니다. 우리 주영진 앵커도 마음이 심란할 때는 절에 가서 대웅전에 가서 삼배를 한번 하시죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 저는 절이 있는 이 산에 이렇게 가서 걷는 건 참 좋아합니다. 그 얘기가 나왔으니까 또 신천지 얘기 이거 최근에 정말 강력하게 대응하겠다고 말씀하셨는데.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 강력하게 응징하겠다고 했죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 응징.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 이건 있을 수 없는 일입니다. 왜냐하면 더불어민주당 전당대회에 신천지가 들어와서 전당대회를 영향력을 행사한다, 그것은 헌법에서 규정하고 있는 정교분리 원칙을 위반한 정당이 되는 거고 잘못하면 위헌 정당으로 몰릴 수 있는 위험천만한 발언을 지금 한 겁니다. 그래서 이것은 저의 전당대회 유불리를 떠나서 이것은 정확하게 해명하고, 근거가 있으면 수사를 의뢰해야 하는 겁니다. 그래서 이걸 말끔하게 위헌 정당 소지를 없애야 하는 거거든요. 그런데 지금 뜬구름 잡는 식으로 치고 빠지기 의혹 제기, 폭탄 돌리기 식으로 이렇게 하는 것은 있을 수 없는 일이고요. 제가 이거는 최근 제가 한 10년 동안 가장 분노하는 내용입니다. 있을 수 없는 일입니다. 그래서 만약에 제 이름을 대고 연루설을 제기하는 순간 가장 강력한 방법으로 법적 조치하겠습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 김민석 후보가 오늘 기자들에게 이야기했어요.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 그러니까 육하원칙에 의해서 정확하게 근거를 내십시오. 이 부분은 그냥 넘어갈 수도 없는 거고, 지금 당원들의 분노가 하늘을 찌르고 있습니다. 아니, 아무리 전당대회를 할지라도 이것이 유불리 계산을 안 할 수 없다 할지라도, 어떻게 더불어민주당, 정통 집권 여당을 이렇게 위헌적 요소까지 비화될 수 있는, 이런 위험천만한 핵폭탄을 터뜨립니까. 이것은 있을 수 없는 일이고, 제가 다시 한번 말씀드립니다만 가장 강력하게 응징하겠다. 반드시 죗값을 치르게 하겠다. 제가 분명히 말씀드립니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 김민석 후보는 내 입으로 어느 특정 후보와 연루됐다는 얘기를 한 적은 없다고.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 특정 후보를 얘기하지 않았기 때문에 더 문제 되는 겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그게 더 문제가 된다.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 그렇습니다. 민주당에 그런 것이 있다는 식으로 그런 뉘앙스로 지금 연기를 피운 거 아닙니까. 차라리 누구라고 지목해서 얘기하십시오. 바로 경찰에 수사 의뢰를 하게. 그러면 수사하면 밝혀질 거 아닙니까? 그럴 자신도 없으면서 왜 지금 그냥 아니면 말고 식으로 던지고 도망갑니까. 저는 그건 아니라고 봅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 김민석 후보가 조만간에 근거를 제시하겠다. 그거는 자신에게 맡겨달라고 했으니까 그 근거 제시할 때.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 보겠습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 정청래 후보가 또 보고, 반응을 하셔야겠네요.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 제가 지금 전당대회 국면, 아니면 지방선거 이후에 제가 사실은 지방선거도 우리 당원들에게 만족할 만한 아주 최우승을 거두지 못하고. 우상호 강원도지사는 '판정승도 승리다.' 이렇게 얘기했지만, 상대방, 다른 분이 그렇게 얘기함에도 불구하고 당 대표로서 좀 당원들에게 그런 게 있지 않습니까. 그래서 제가 언론에서는 잠행이라고 표현하던데 그건 잠행은 아니고 비공개로 제가 당선 인사 전국적으로 많이 다녔고. 또 떨어진 데는 또 '죄송합니다, 저희가 부족해서 떨어졌습니다, 다음에 더 잘하겠습니다.' 이거를 계속했습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 대표 그만두고. 언론에서 잠행이라고 표현했을 때?



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 그렇습니다. 그게 다 그 활동을 하러 다니고 그렇게 했는데. 그래서 제가 사실은 될 수 있으면 언론 인터뷰도 안 하고, 공개 발언도 안 하고, 그렇게 로우키로 그렇게 자제하면서 했어요. 그런데 이거는 그렇게 할 사항이 아니라고 생각합니다. 신천지 관련된 이 부분은 우리 민주당 전체를 위험에 빠뜨리는 매우 위험천만한 의혹 제기이기 때문에, 이건 용서할 수 없다, 용납할 수 없다. 이렇게 생각하고.



▷ 주영진 / 앵커 : 대표 시절에 잠깐, 그러면 이 질문드려볼게요. 대표 시절에 당원 가입이 늘어날 때, 혹시 이상 징후가 좀 있는 것 같다는 얘기나 이런 건 못 들으셨어요?



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 지방선거나 총선이 되면 후보들이 권리당원을 모집하기 때문에 대거 늡니다. 그래서 조승래 전 사무총장이 오늘 페이스북에 다 공개를 했습니다. 그래서 입당 원서를 낸 사람을 다 입당시키지 않고, 기존에 돼 있는지 모르고 또 입당하는 경우 주소 쳐보면 엑셀로 검색해 보면 다 나오거든요. 그 리셋해서 다 그런 분들을 허용하지 않았고, 그리고 심지어 이런 의혹이 제기되기 전임에도 불구하고, 혹시 특정 종교단체나 단체에서 혹시 가입했을까 봐 그 주소를 쳐서 주소로도 소팅을 해 봤다는 거예요. 그래서 그걸 다 걸렀다는 거예요. 그래서 그 부분에 대해서 완벽하게 클리어하게 지금 조승래 사무총장, 전 사무총장이 페이스북에 써놨습니다. 그걸 보시면 되고. 또 하나 뭐냐 하면 저한테 얘기했던 것이, 신천지 특검을 제가 안 했다는 거예요.



▷ 주영진 / 앵커 : 박지원 의원이 오늘 또 언론 인터뷰에서 그런 얘기를 하더라고요.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 그래서 그걸 짚어 보겠다는 거죠. 그래서 오늘 최고위원회에서도 그거 가지고 난리가 났습니다. 이렇게 된 겁니다. 제가 '통일교 특검만 왜 하냐, 신천지 특검도 하자, 더블로 받자.' 이렇게 계속 주장을 했어요. 그런데 당‧정‧청 조율하는 과정 속에서 제가 뭘 알았냐 하면 파견 검사가 없다는 겁니다. 특검을 하게 되면 검사를 파견받아야 하는데 특검을 여러 개를 하다 보니까.



▷ 주영진 / 앵커 : 3개의 특검이 그때 동시에 돌아가고 있을 때니까.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 그래서 이재명 대통령도 이것은 경찰 수사를 하자, 합동수사본부로. 그렇게 해서 공식적으로 발표까지 했어요. 그래서 조작기소 특검이 또 특검이 이 예정돼 있으니까 그때 특검을 파견받아서 하고, 이 신천지, 통일교 이것은 경찰 수사를 하자. 당·정·청 조율해서 한 겁니다. 저는 계속 주장했어요, 특검하자고. 그런데 그걸 가지고 제가 마치 특검을 막은 것처럼, 방해한 것처럼 신천지를 마치 봐준 거 아니냐는 그런 이미지가 떠오르도록 그렇게 하는 것은 그거는 참 너무하지 않습니까. 그리고 금방 그걸 알아보면 알고, 본인도 알 수 있지 않았을까 이런 생각이 드는데. 제가, 주영진 앵커도 보듯이 제가 매일 언론에서 강경파라고 주장하지 않습니까, 저보고. 그런데 신천지 특검하지 말자고 제가 했겠습니까.



▷ 주영진 / 앵커 : 강경파인데.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 이거를 짚겠다고 말씀하신 것 같은데, 100번이고 1,000번이고 짚어보세요. 뭐가 짚이는지. 이건 아닌 것 같습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 신천지 부분에 대해서는 정청래 후보의 이야기 여러분 확실하게 들은 것 같고요. 이제 김민석 후보가 근거를 제시해야 할 것 같다고 생각합니다.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 육하원칙에 의해서 정확하게 또박또박 증거를 내시기 바랍니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 정청래 대표 1년 동안 집권당 대표로 지방선거라는 큰 선거를 치렀습니다. 그리고 이재명 정부의 성공을 누구보다 가장 많이 얘기한 정치인이 정청래 전 대표입니다. 그런데 청와대 쪽에서나 또 김민석 후보나 이런 데서 왜 정청래 전 대표가 또다시 대표가 된다면 당‧청 관계는 끝난다는 얘기, 특히 청와대 쪽에서도 일부 참모들이 그런 얘기한다는 기사가 나오고 있고요.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 그분 사진 찍어왔습니까, 그렇게 말한 사람. 다 썰입니다. 사실이 아니라고 저는 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 제가 이 질문드린 이유는 정청래 전 대표도 한번 생각을 해봤을 것 같아요. 왜 자꾸들 저럴까, 내 입으로는 이재명 정부의 성공을 누구보다도 많이 얘기한 사람인데.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 이재명 대통령과 최근 4, 5년 동안 가장 많은 대화, 가장 깊은 대화, 가장 속 깊은 대화를 했을 거고요. 이재명 대통령의 국정 철학을 제가 제일 많이 안다고 저는 자부합니다. 그리고 앞으로 이 4년 남은 기간 어떻게 해야 이재명 정부를 성공하는지, 총선 승리, 대선 승리를 어떻게 해야 하는지. 그래서 정권 재창출을 왜 해야 하는지 하는 것을 저보다 더 많이 아는 사람이 있을까요? 그리고 당 대표 1년 기간 동안 저보고 자기 정치했다고 주장을 하는데. 자기 정치하는 사람이 언론 인터뷰 활동 안 합니까? 그리고 자기 정치하는 사람이 6.3 지방선거나 국회의원 재보궐 선거 때, 전략공천 지방선거 때 안 합니까? 다 경선에 의해서 했잖아요. 내 사람, 정청래 사람을 꽂았다 하는 게 기사에 난 적이 있습니까? 그리고 당 대표 되자마자 모든 언론들이 탕평책 했다고 그랬어요. 저 안 찍은, 박찬대 찍은 이해식 의원 '나 박찬대 찍었는데 나 전략기획위원장 임명했다.'고 해서 다 웃었어요. 유동수 의원도 그랬어요. 아니, 자기 정치하려면 자기 사람 주요 당직이 다 앉혀야 되잖아요. 조승래 사무총장 저 지지하지 않았습니다. 한정애 정책위의장 저 지지하지 않았어요. 그렇지만 저는 저를 지지했고 안 했고는 전당대회는 끝난 거고, 가장 열심히 그리고 적재적소에 일할 인재를 제 스스로 생각해서 임명을 한 겁니다. 뭐가 문제죠? 자기 정치하는 사람이 그렇게 하는 거 보셨습니까. 그리고 저는 100일 취임, 취임 100일 딱 돼서 기자회견도 안 했습니다. 그리고 이번에도 당 대표 출마 선언하는데 제가 만약에 대통령 순방 기간에 했으면 저거 봐라, 저거 봐라, 또 정청래 저런다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그 얘기가 가장 많이 나왔죠.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 다른 분은 순방 때 출마 선언하더라고요. 그런데 그건 언론에서 문제를 안 삼아요. 왜 저만 문제 삼죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 지난 1년 동안 대표여서 아마 또 그랬던 모양이겠죠. 상대적으로 좀 더 가혹한 기준에 적용된다, 이렇게 생각하시면 될 것 같습니다.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 하여튼 뭐, 저는 그래서 그렇게 공격하는 것을, 공격은 자유나, 저는 그렇게 생각하지 않습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 최근에 이재명 대통령 개인 아파트 매매한 문제가 최근 며칠 사이에 계속 이야기가 되고 있고, 야당에서는 아마 꼼수 거래다 이렇게 얘기하면서 문제가 되고, 오늘 청와대가 급기야 이제 자세하게 팩트파인더인가 이렇게 해서 또 해명하는, 설명하는, 부동산 전문가 통해서, 어떻게 생각하십니까, 그 부분은.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 대통령은 본인 집까지 파셨잖아요. 그리고 부동산을 잡겠다는 강력한 의지 표현을 한 것이고. 그것이 저는 그것이 다다 그렇게 생각을 하고. 그 과정 속에서 이런저런 문제 제기가 있는 건 저는 정확하게는 모르겠어요. 그건 중요한 문제는 아니다. 그래서 대통령의 그런 의지의 표현이 중요하다 이렇게 생각하고, 감사하다 이렇게 생각하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 유시민 작가의 '이재명 대통령이 선택한 노선은 성공하지 못할 것이다, 실패할 것이다. 증축이 아니라 재건축, 재개발 이것도 아마도 실패할 것이다.' 이 발언에 이어서 어제는 또 '썩은내 이야기 하고, 뉴이재명의 수장은 이재명 대통령일 가능성이 대단히 크다.' 이런 얘기까지 나오면서 김민석 후보는 이건 동지의 언어가 아니다라고 강하게 비판하면서, 송영길 후보는 왜 이런 얘기에 가만히 있는가, 한마디 못 하는 사람이 어떻게 민주당 대표가 될 수 있느냐라고 하면서 정청래 후보를 또 겨냥했는데 뭐라고 답변하시겠습니까.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 저는 너무 여러 마디 하는 것도 문제다. 그리고 그것이 더 소란을 일으키고 노이즈를 일으키는 거다. 이렇게 생각하고요. 그것은 그런 말을 들은 국민과 당원들이 좀 판단할 문제로 남겨뒀으면 좋겠어요. 당권에 나온 사람들이 이러쿵저러쿵하면서 더 조장하고, 증폭하고 그런 것은 바람직하지 않아요. 그래서 저는, 저라고 왜 할 말이 없겠습니까. 그렇지만 저는 그냥 노코멘트 하겠다. 이렇게 얘기를 합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 계속해서 노코멘트. 노코멘트가 어떤 의미로 받아들여질지는 누구보다 잘 아시잖아요.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 그것도 각자 알아서 해석하시면 될 것 같고. 그리고 어떤 분은 또 무슨 문제에 대해서 NCND(Neither Confirm Nor Deny: 긍정도 부정도 않는) 하겠다. 그러면 NCND를 왜 합니까, 본인은.



▷ 주영진 / 앵커 : NCND도 또 받아들여지는 의미가 다 있죠.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 그러니까요. 그러니까 본인은 NCND 해도 되고, 저는 노코멘트 하면 안 된다는 것도 제가 전직 당 대표이기 때문에 그런 겁니까.



▷ 주영진 / 앵커 : 유시민 작가의 얘기에 노코멘트 한다는 얘기는 그게 동의하는지 어떤지는 해석 알아서 해석들 하셔라?



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 네. 왜냐하면 때로는 침묵하는 것이 더 좋을 때가 있다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 그런데 이재명 정부의 성공을 바라는 사람들이 이재명 정부, 이재명 대통령의 노선은 실패할 것이다라는 얘기를 들으면서 그냥 가만히 있는 게 맞는 건지.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 저는 다 이재명 정부 성공을 위해서 이런 말 저런 말도 하고 있다고 생각합니다. 큰 틀에서는. 그래서 부산에서 서울 가는 길은 좀 달리 갈 수도 있는 거죠. 그렇지만 궁극적인 목표, 바람, 소망 이런 것은 저는 똑같다고 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이 질문에 아마 짧게 대답하실 수 있을 것 같아요. 저는 개인적으로 지난 선거 때 가장 궁금했던 게, 왜 정청래 대표 체제인 민주당이 모든 지역구의 국회의원 재보선 지역에 공천을 했을까. 합당 얘기까지 했던 조국 후보가 출마를 하는데, 그게 원칙이다라고 정청래 대표가 탁 강하게 얘기하더라고요.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 그거는 이런 겁니다. 조국혁신당에서 민주당에 귀책 사유가 있기 때문에 후보를 내지 마라. 그러면 민주당 당 대표가 네, 알겠습니다, 안 내겠습니다. 이렇게 해야 되나요? 그런데 그거는 사실관계도 불분명하게, 불분명한 거였어요. 왜냐하면 민주당의 귀책 사유가 있을 때, 전주 재보궐 선거가 있을 때는 당헌‧당규에 그렇게 돼 있었습니다. 그런데 그걸 개정을 했어요. 그래서 당헌‧당규상 무공천 할 의무가 없는 겁니다. 그래서 저는 여러 가지 관계상 당헌‧당규도 개정이 됐고, 그래서 그 부분은 해소가 됐다, 이렇게 생각하고요. 그렇지만 그렇게 물었는데 네, 안 내겠습니다, 하는 것은 더 큰 문제가 있는 거고, 전 지역에서 공천하겠다라고 얘기를 한 것이고 공천을 한 겁니다. 그리고 제1여당, 집권 여당이 전 지역에 후보를 내는 것은 너무나 자연스러운 거 아니겠습니까. 그리고 안 내는 게 오히려 이상한 거죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 정청래 대표와의 인터뷰가 20분이 넘었는데 너무 짧게 느껴지네요. 오랜만에 나오셔서.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 아니, 너무 빨리 지나간 거 아닙니까.



▷ 주영진 / 앵커 : 한 30초 시간 드릴 텐데요. 정청래가 또다시 민주당 대표가 된다면 민주당은 이렇게 바뀔 겁니다. 한번 말씀해 주시죠.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 저는 한 번도 탈당한 적이 없습니다. 민주당을 민주당답게, 민주당다운 민주당을 제가 지키겠습니다. 이재명 대통령을 끝까지 지킬 사람은 저는 정청래라고 제가 확신합니다. 민주당과 이재명을 제가 지킬 테니, 그리고 이재명 대통령의 성공을 제가 지킬 테니, 당원 여러분들께서는 정청래를 지켜주십시오.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 정청래 민주당 대표 후보와의 인터뷰였습니다. 말씀 잘 들었습니다.



▶ 정청래 / 민주당 대표 후보 : 고맙습니다.