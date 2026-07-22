한국 '여권 파워' 세계 2위…"미국보다 강하다"

세계 각국의 여권이 갖는 힘을 나타내는 '헨리 여권 지수(Henry Passport Index)'에서 한국이 2위를 유지한 것으로 21일(현지시간) 나타났습니다.



글로벌 시민권·거주 자문회사 헨리 앤드 파트너스가 이날 공개한 헨리 여권 지수 20주년 보고서에 따르면 한국은 188개국에 무비자 또는 도착비자 만으로 입국할 수 있어 싱가포르(192개국)에 이어 2위를 기록했습니다.



일본과 아랍에미리트(UAE)도 한국과 공동 2위입니다.



이 지수가 처음 개발된 2006년과 비교하면 한국은 73곳, 일본은 60곳, UAE는 153곳이 추가됐습니다.



미국은 10위(180개국)로 나타났습니다.



2006년에는 1위였다가 순위가 하락한 것입니다.



미국보다 상위인 국가가 36개국(공동 순위 포함)인 점을 고려하면 사실상 37위입니다.



미국의 경우 상위권에 있는 다른 서방 선진국들과 달리 중국에 비자 없이 입국할 수 없다는 점 등이 순위 하락의 배경으로 꼽혔습니다.



CNN은 "여권 소지자가 비자 없이 또는 도착비자로 방문할 수 있는 목적지 수를 기준으로 전 세계 여권이 제공하는 여행 자유를 추적하는 이 지수는, 미국 여권이 더 이상 가장 강력한 여권 가운데 하나가 아니라는 것을 보여준다"고 짚었습니다.



지수 최하위는 아프가니스탄(22개국)입니다.



북한은 97위(35개국)로 네팔, 소말리아, 예멘, 파키스탄, 이라크, 시리아와 함께 최하위권에 머물렀습니다.



경제평화연구소(Institute for Economics & Peace)가 국가 간 분쟁 등을 분석해 마찬가지로 20년째 지수화한 세계 평화 지수(Global Peace Index)와 비교하면, 두 지수는 양(+)의 상관 관계를 보였습니다.



다만, 이란과 전쟁 중인 미국의 경우 세계 평화 지수가 134위인데도 여권 지수는 10위로 높은 편이고, 이스라엘 역시 평화 지수는 149위인 반면 여권 지수는 18위로 나타났습니다.



보고서는 "이란과의 긴장과 중동 전역의 불안정이 다시 한번 주요 뉴스가 되는 시점에서, 이들(미국·이스라엘)의 높은 이동성은 여권의 힘이 평화 수준만으로 결정되는 것이 아니라는 점을 보여준다"고 설명했습니다.