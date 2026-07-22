"아이폰도 '구독' 시대 열린다…'2년 임대' 서비스 출시"

애플이 기기 임대 프로그램인 '애플 업그레이드' 도입을 준비하고 있다고 블룸버그 통신이 21일(현지시간) 전했습니다.



이는 애플 판매 방식의 최대 변화 중 하나로 평가됩니다.



애플이 오는 28일 미국에서 '애플 업그레이드'를 시작하며, 대부분의 아이폰, 맥, 아이패드, 애플워치 모델들이 대상에 해당한다고 소식통들은 전했습니다.



애플은 이를 위해 선구매 후결제 기업 클라르나 그룹과 손잡은 것으로 알려졌습니다.



임대 기간은 아이폰과 애플워치는 24개월, 맥과 아이패드는 36개월입니다.



구독제와 비슷한 방식입니다.



계약 기간 도중 사용자가 기기 대금을 조기에 완납하거나 새 모델로 업그레이드할 수 있습니다.



계약 기간이 끝나면 기기를 소유하거나 반납할 수 있습니다.



애플은 임대가 기존 할부 구매보다 월납입금이 낮다는 점을 홍보할 것으로 전해졌습니다.



애플은 '애플 업그레이드' 도입을 위해 기존 '아이폰 업그레이드' 프로그램과 일반 할부 프로그램의 신규 가입을 중단합니다.



'애플 업그레이드'는 애플이 메모리 부족에 대응해 맥과 아이패드 가격을 수백 달러 인상한 지 몇 주 만에 나오는 것입니다.



애플이 9월 아이폰 새 모델을 출시하면서 아이폰 모델들 가격도 인상할 것이라는 업계의 관측입니다.



애플은 애초 자체 구독 프로그램을 검토했으나 외부 업체와 파트너십을 맺음으로써 재정적 부담을 지지 않으면서도 새로운 방식의 구매 옵션을 제공할 수 있게 됐습니다.